Skvělá práce v oslabení, ocenil vítkovický útočník Svačina svůj tým

„Klíčem k výhře tentokrát jednoznačně byla ubráněná oslabení, a že jich byla spousta. Kometa má přesilovky hodně dobré, ale kluci tam odvedli skvělou práci,“ chválil Vladimír Svačina své spoluhráče.

Jaká byla příprava na přesilovky Komety? Nejproduktivnějšího hráče extraligy Petera Muellera nenecháte vystřelit.

Těžká otázka, já na mítinky na oslabení nechodím. (usmívá se)

A jak se kouká ze střídačky na to, když spoluhráči musí odolávat tlaku soupeře?

Je to těžké. Řekneme si, že musíme zopakovat výkon z prvního utkání, kdy jsme jim nedali skoro žádnou přesilovku. Ale stalo se. Pak se to hraje pomalu na šest lidí, ostatní mrznou na střídačce. Ovšem ti kluci, co hráli, tam padali neskutečně obětavě.

Zblokovali spoustu ran, že?

Jo, třeba Kržel (Lukáš Krenželok) to tam dostal na líco, má to oteklé, chudák. Ale tohle byl klíč k vítězství. Klobouk dolů před nimi, zvládli ubránit tolik oslabení proti skvělé přesilovce Komety.

Vy jste se prosadili při hře pěti proti pěti dvěma pohlednými akcemi.

Kalousek (Marek Kalus) vymyslel krásnou prostorovou přihrávku a Alex (Mallet), o kterém víme, jak je rychlý, parádně zakončil. Vždycky je lepší dát gól jako první. Druhý gól, tam byla celá akce pěkně založená. Dali jsme si to nakrátko, podpořil nás Patrik Koch, kterému jsem to pak posunul do druhé vlny. On to ještě poslal na Pepu Mikysku, který parádně objel gólmana. Puk pak vyplaval před prázdnou bránu a pro mě to byl jeden z nejlehčích gólů v sezoně.

Zaregistroval jste, že vlastně oba góly Vítkovic dali hráči, kteří působili i v dresu soupeře?

Mně se nestává moc často, abych dal gól týmu, kde jsem hrál, a že jich je. Ale na rovinu – v zápase to nikdo nesleduje, v té chvíli je to jedno. Byli jsme rádi, že jsme vedli, rozhodně jsme chtěli vyhrát první třetinu, abychom soupeřům ukázali, že to tu budou mít hodně těžké.