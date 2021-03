Věrný lídr Ondrušek se upsal Olomouci na čtyři roky: Chci do špičky

V rozhovoru pro MF DNES a iDNES.cz vypráví také o výjimečné čtyřleté smlouvě, kterou ve čtyřiatřiceti letech s mateřským klubem podepsal.

Jste natěšený na play off?

Pro mě první zápas, tak se těším.

Neříkáte si, abyste to teď klukům spíš nekazil?

Říkal jsem jim, že se ještě podívám z tribuny, ať to už dotáhnou. Ale asi to tak nenechají.

Dosud to zvládali skvěle, což?

Odmakali to suprově, úplně nad očekávání. Myslím si, že oba zápasy vyhráli zaslouženě, že se nedá říct, že by to umlátili se štěstím. Plzeň neměla víc vyložených šancí, samozřejmě v závěrech tlačila, ale my jsme během zápasu také některé šance neproměnili.

Jak jste vlastně přijal dvouzápasový trest za faul kolenem?

Mám na to svůj názor, úplně ho nechci ventilovat. Faul to byl, to je bezesporu, ale nemyslím si, že by byl likvidační, který by se měl řešit disciplinárkou a zastavením činnosti. Bohužel.

Disciplinární komise to řešila na podnět Plzně...

Nakonec jí to nepomohlo, jsme za to rádi. Sestavu látáme, není to ideální, v obraně nás moc není. Naštěstí výborně naskočil Alex Rašner z Havířova, oba zápasy hrál skvěle.

Od návratu Olomouce do extraligy je to už čtvrtá série s Plzní, zažil jste všechny. Ale takhle jste ji ještě na lopatě neměli.

Vnímáme to tak všichni, ale poslední krůček je nejtěžší. Domácí zápasy letos hrajeme hůř než venkovní. Plzeň do toho může jít s lehkou hlavou, už nemají co ztratit, už nejsou ti favoriti, jak je všichni pasovali před sérií. Prohrávají 0:2 a mají to buď, anebo. Může z nich padnout tlak, který v nich byl.

Vítkovický Jan Schleiss (vlevo) se rve s Jiřím Ondruškem z Olomouce.

A z vás? Po šedivé sezoně a dvanáctém místě, které by ani nebýt změny systému kvůli covidu neznamenalo předkolo, se můžete v play off vytáhnout.

Bereme to tak. Sezonou jsme se dost protrápili až na pár světlých zápasů. Nepovedených ovšem bylo víc. Navíc sestavu jsme látali. Až předkolo byly první zápasy, kdy jsme neměli zraněného žádného útočníka, většinou chyběli tři čtyři. A ještě ti zkušenější. I to jde poznat. Síla vpředu je větší.

Po minulé sezoně vám odešli ofenzivní tahouni Irgl s Musilem, k tomu kupa zraněných. Po základní části jste dali nejméně gólů ze všech týmů. Bylo to znát víc, než jste čekali?

Bylo to znát. Lukáš Klimek byl dlouhodobě zraněný, stejně Jakub Navrátil, Petr Strapáč. Vojtěch Tomeček byl tak vesměs zraněný. V závěru chyběl Lukáš Kucsera na přesilovkách. Útočníků chybělo hodně.

Tak jste to vzal na sebe. Jako defenzivní bek jste si připsal devět gólů a patnáct asistencí. Slušné!

Já se furt považuji za defenzivního obránce, ale tím, že hraju přesilovky, je příležitostí k bodování víc. Jsem rád, že mi tam letos něco spadlo. Devět gólů jsem dal předloni, tak jsem rád, že jsem to obhájil, že si nemohou říct, že to byl jeden záchvěv.

Zatím nezpomalujete, nýbrž zkušenostmi stále rostete.

Cítím se líp. Přestože stárnu, tělo drží, nic mě nebolí, netrápí. Celou sezonu jsem prošel bez komplikací. A zkušenosti jsou potřeba, každý zápas pomáhají, i v mém věku.

Jste olomoucký terminátor. Pamatuji snad jednu sezonu, kdy jste byl zraněný. Dobrý somatotyp, můžeme to zaklapat?

Musíme to zaklepat. Jsem šlachovitý typ, je to genetika. Ale o tělo se musíte také starat, jít tomu naproti. I trochu štěstí je potřeba. Když vám někdo urve koleno, nic nepomůže.

Průměrně trávíte na ledě 25 minut za zápas, nedávno proti Litvínovu dokonce přes třicet tři minut. Jak zápřah zvládáte?

Čím víc minut, tím líp. Ten zápas jsme hráli na pět obránců, hrál jsem ob střídání, tak to naskočilo přes třicet minut. Ale kolem pětadvaceti je akorát, cítím se dobře.

Reprezentační trenér Pešán nevolal?

Ne, možná kdybych byl o deset let mladší. V pětatřiceti reprezentační premiéru nečekám.

A úspěch v play off?

Byl bych rád. Doufám, že ještě zažiju větší úspěch. Zažil jsem postup do extraligy, což bylo pěkný. Čtvrtfinále, vyrovnané série, ale věřím, že pár sezon ještě před sebou mám a s týmem se posuneme ke špičce.

Což bude i váš úkol. Klub si vás pojistil mimořádným čtyřletým kontraktem.

Byl to jeden z důvodů, proč jsem nepřemýšlel o změně. V pětatřiceti by mi málokde dali tak dlouhý kontrakt. Jistota je lepší než podepisovat na rok a řešit, co dál.

Je to odměna od klubu, že vám důvěřuje a je s vámi spokojený.

Ano, dlouholetých smluv jsem měl už víc a musím ještě jednou zaklepat, že jsem netrpěl na zranění a odehrál jsem vždycky celou sezonu. Nemůžou říct, že bych půl kontraktu promarodil, takže si myslím, že se klubu vyplácím.

Jako odchovanec jste celou kariéru v Olomouci. Čím to?

Když jsem byl mladej, hrál jsem první ligu a Olomouc patřila k těm lepším týmům. Měnit klub v rámci první ligy nemělo význam, jen bych dojížděl. Z první ligy nabídek do extraligy moc není, mohl jsem jít do Vítkovic, ale kluby se nedomluvily. A když jsem nabral zkušenosti, tak jsme postoupili. Narodil se mi syn, priority už byly jiné než ve dvaadvaceti. Nepřišla taková nabídka, aby se mi to vyplatilo.

Hrajete extraligu doma, patříte k lídrům týmu. Nemáte moc důvodů měnit?

Přesně tak. Jsem spokojený. Cítím se na zimáku jako doma. Všechny znám, od uklízeček po vedení. Nic mi nechybí, hraje se mi dobře.

Co je teď potřeba, abyste sérií s Plzní dotáhli? Znovu uhlídat první lajnu v čele s Gulašem, který měl minule jen jednu střelu?

Je to o té jejich jedné lajně, ale důležité je dobře začít. Kluci začali první třetiny vždycky výborně, dali rychlý gól. Pokud by to bylo obráceně, hrálo by se jinak. Je to hodně o psychice.

Sedí vám play off hokej o pár gólech víc?

Může být, ale je to také o tom, že se nám uzdravili útočníci, jak jsem říkal. Síla v týmu je teď větší. Věřím, že bychom dokázali otáčet i zápasy, které jsme v základní části neotočili.

Troufáte si případně i na Spartu ve čtvrtfinále?

Samozřejmě, ale ta je ještě daleko. Musíme vyhrát těžký zápas s Plzní.