Hokejová Olomouc si pojistila Knotka, dalšího pamětníka postupu

Třiatřicetiletý odchovanec pražské Sparty přišel na Hanou z Havlíčkova Brodu před postupovou sezonou. Ze čtvrtého útoku se silový forvard vypracoval do elitních formací.

Po zranění měl letos těžší ročník; ve 46 utkáních základní části si připsal 23 bodů za dvanáct gólů a jedenáct asistencí. Se zadákem Ondruškem se dělil o třetí příčku mezi nejproduktivnějšími kohouty. Celkem v nejvyšší soutěži odehrál 338 utkání a posbíral 146 bodů (72+74).

„V kabině má velký vliv. Je to hráč, na kterého se spoléháme v přesilovkách i v oslabeních. Pro soupeře je svou hrou velmi nepříjemný. I u něj jsme měli velký zájem, aby v Olomouci pokračoval,“ řekl klubovému webu šéf a trenér Olomouce Jan Tomajko. „Honza měl ale problémy se zraněním a je potřeba, aby se do toho dostal a udělal pořádnou letní přípravu, protože jeho hra je založena na fyzičnu, a to on teď potřebuje zlepšit. Doufáme, že jakmile to zlepší, bude ještě prospěšnější pro mužstvo.“

Knotek napodobil Ondruška, jenž si v pětatřiceti letech vysloužil dokonce mimořádný čtyřletý kontrakt, o čemž MF DNES již informovala. „Byl to jeden z důvodů, proč jsem nepřemýšlel o změně. V pětatřiceti by mi málokde dali tak dlouhý kontrakt. Jistota je lepší než podepisovat na rok a řešit, co dál,“ pověděl Ondrušek. „Dlouholetých smluv jsem měl už víc a musím ještě jednou zaklepat, že jsem netrpěl na zranění a odehrál jsem vždycky celou sezonu. Nemůžou říct, že bych půl kontraktu promarodil, takže si myslím, že se vyplácím.“

Bez pochyb. Odchovanec Olomouce je věrný organizaci s kohoutem ve znaku celou kariéru a patří k jejím největším ikonám. Defenzivní bek se železnou kondicí letos překonal svůj bodový rekord a v 52 utkáních základní části nasbíral 24 bodů za devět gólů a 15 asistencí. Celkem má v extralize na kontě 393 utkání a 94 bodů (31+63).

„Jirka Ondrušek měl fantastickou sezonu. Byl náš nejlepší obránce co se týká produktivity i hry dozadu,“ ocenil Tomajko. „Jirka je velká osobnost. Je tu odmalička a jsme rádi, že tu takový hráč hraje pořád.“

Kromě Ondruška s Knotkem působí v Olomouci ještě dva pamětníci postupu - Davidové Škůrek s Ostřížkem. Po sezoně, ve které Mora vypadla ve čtvrtfinále se Spartou, se naopak klub rozloučil se čtyřicetiletým kapitánem Martinem Vyrůbalíkem. Do extraligy však před sedmi lety Hanákům nepomáhal, neboť si odskočil na Slovensko.