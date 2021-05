Řezníčkovy dárečky: stal se tátou a posílil hokejové kohouty

V týmu kohoutů se to tatínky jen hemží, takže může malého Honzíka vzít do kočárku a přidat se ke společným procházkám po krásných městských parcích i s někdejším zlínským parťákem Janem Káňou.

„Asi se budu vyptávat, protože malého máme čerstvě. Nevím, jak to tady chodí, ale jestli kluci chodí hromadně na procházky s miminky, klidně se přidám. Budu jedině rád,“ usmívá se Řezníček.

Hráči v přípravě Brankáři: Branislav Konrád, Jan Lukáš, Jan Špunar

Obránci: Tomáš Dujsík, Jiří Ondrušek, Alex Rašner, Adam Rutar, David Škůrek, Jan Švrček, Tomáš Valenta, Dalibor Řezníček, Tomáš Černý, Šimon Groch

Útočníci: Jan Bambula, Vilém Burian, Tobiáš Handl, Jan Káňa, Lukáš Klimek, Jan Knotek, Petr Kolouch, Lukáš Kucsera, Michal Kunc, Joshua James Mácha, Lukáš Nahodil, Jakub Navrátil, Rostislav Olesz, David Ostřížek, Petr Strapáč, Matěj Tomajko, Vojtěch Tomeček, Matěj Kořenek, Daniel Ministr

„Narodil se nám čtyři dny po sezoně. Líp to vyjít nemohlo. Od té doby pomáhám přítelkyni a musím říct, že v mnoha ohledech je to náročnější než sezona profesionálního hokejisty. Kluka přebalím, vezmu ven, rozhodně jsem se nenudil,“ vypráví tatínkovské zážitky pro klubový web.



V Olomouci ho však čekají i jiné povinnosti. Především nahradit čtyřicetiletého kapitána Martina Vyrůbalíka, se kterým se klub rozloučil. Kromě Řezníčka přivedl do defenzivy i navrátilce Alexe Rašnera z Havířova a Tomáše Černého z Jihlavy. „Kvalita v obraně bude určitě vyšší, než byla v loňském roce,“ těší trenéra Zdeňka Motáka na začátku přípravy.

Nejvíc si slibuje od Řezníčka.

Odchovanec Uherského Brodu si v uplynulé sezoně připsal v 52 zápasech 16 bodů za čtyři branky a 12 asistencí. Zodpovědný defenzivní zadák, co málo chybuje, měl jako jediný obránce Zlína v minulé bídné sezoně týmu plusové body za pobyt na ledě při vstřelené či obdržené brance. Navíc byl nejproduktivnější obránce mužstva.

„Někteří obránci před sezonou odešli a já dostal víc prostoru i v přesilových hrách. Měl jsem větší důvěru trenéra i víc času na ledě. Cítil jsem se dobře a nějaké body naskákaly,“ vypráví, jak se vymanil ze škatulky psa obranáře.¨

Zlínský Dalibor Řezníček slaví se spoluhráči gól v síti Mladé Boleslavi.

„To je má silná stránka. Ale jsem rád, že jsem si sám sobě dokázal, že můžu i dopředu něco uhrát. Příjemné zjištění.“ Pro Zlín velká ztráta, pro Olomouc solidní posila. „Bude mi třicet a končila mi smlouva. Celou kariéru jsem byl ve Zlíně, tak jsem si říkal, že už by to chtělo změnu,“ vyznává se Řezníček.



„Měl by být pro nás posilou. Ve Zlíně měl dobrá čísla, vysoký ice time. Hrál v přesilovce i oslabení. Očekávání jsou velká,“ říká Moták. „Je to velmi kvalitní hráč. Věříme, že jeho přínos bude velký i do kabiny po charakterové stránce. Je to již zkušený obránce, který je silný do defenzivy, ale dokáže podporovat útok,“ doplnil druhý kouč a šéf klubu Jan Tomajko.

V extralize sehrál Řezníček 545 utkání a má v nich bilanci 88 bodů za 25 gólů a 63 asistencí. Všechny ve Zlíně. „Bylo to asi jedenáct sezon, navíc jsme vyhráli titul, takže to bylo úspěšné. V posledních letech výsledky ale nebyly takové, jaké jsme si všichni představovali. Byl to impulz, proč jsem chtěl změnit prostředí,“ vysvětluje obránce, který působil také v prvoligové Jihlavě a v mezinárodní lize EBEL ve Znojmě. „Chci pokračovat v dobrých výkonech a udělat týmový úspěch. Proto jsem tady.“ Pak bude rodinná pohoda dokonalá.