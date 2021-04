Zdravý Káňa neměl ani covid, pálil ostře a věří síle Olomouce

„Rozhodování nebylo složité. Chtěl bych výkony navázat na letošní ročník a pomoci k co nejlepším výsledkům. Věřím, že budu zdravý a že do toho náš tým šlápne hned od začátku,“ prohlásil na klubovém webu 29letý útočník.

Od příchodu z Brna před čtyřmi lety se vypracoval v elitní postavu ofenzivy kohoutů. Až v tomto ročníku, neboť konečně nelaboroval s křehkým zdravím a bylo to znát.

V 55 zápasech včetně play off si připsal 31 bodů za 15 branek a 16 asistencí. „Honza je u nás delší dobu a patří ke klíčovým hráčům,“ chválí šéf a trenér klubu Jan Tomajko.

Káňa se výrazně podílel na překvapivém postupu v předkole play off přes favorizovanou Plzeň, čímž si Olomouc vylepšila jinak pochmurnou covid sezonu.

„Dvanácté místo po základní části není velký úspěch, ale naštěstí jsme to předkolem zachránili a nakonec se ročník dá hodnotit pozitivně,“ přemítal Káňa. „Sezona nezačala ideálně. Museli jsme řešit nespočet věcí: naše zdraví i zdraví blízkých. Nemohli jsme hrát, trénovat, nedalo se nic dělat. Přišla zranění. Hráli jsme úplně jinak, než jsme chtěli. Super ale bylo, že i když sezona nebyla dobrá, tak se v závěru všichni dali dohromady a zlepšili přístup.“

Proč to nešlo dřív? „Play off hokej se nedá hrát celý rok. To bychom měli zraněných hráčů ještě víc,“ tvrdí. Káňa si však udržoval solidní výkonnost, možná i proto, že se mu a obránci Švrčkovi koronavir záhadně vyhnul jako jediným z mančaftu. A tak mohl pilovat tvrdou ránu z pravého kruhu při přesilovkách. „I v tréninku jsem tam střílel mnohem častěji. Jsem rád, že jsem jich z toho místa pár dal, ale pořád jich mohlo být více. Budu tam muset stát a střílet ještě častěji.“

Dravému forvardovi, který má jeden start v české reprezentaci, se dařilo se také v osobním životě; partnerka mu porodila dceru. „Změnilo mi to pohled na celý život. Doteď jsem byl jen já a přítelkyně. Dělal jsem to, co jsem chtěl já. Teď to je naopak. Člověk myslí hlavně na malou. Čas, který měl dřív třeba na kávičky, už je teď jen pro ni.“

V Olomouci se zlínský odchovanec, synovec legendárního hokejisty Petra Čajánka, usadil. „Pohybuji se více méně jen tady. Do Zlína občas jezdím za rodinou, do Brna za kamarády, když se to dá. Teď jsem tady a město se mi líbí. Nemám důvod odtud utíkat. Jsem spokojený,“ povídá extraligový mistr s Brnem navzdory skromnému prostředí olomoucké plecharény. „V týmech jako Brno je opravdu špičkové zázemí, ale i ten tlak na hráče od vedení a trenérů je úplně jiný. Tady panuje rodinná atmosféra, všichni k sobě mají blízko. Vzájemně si pomáháme a stojíme při sobě. To se mi strašně líbí a takového přístupu si tady všichni moc vážíme.“

I proto prodloužil smlouvu, i proto věří: „Viděl jsem, jak jsme schopní hrát, můžeme udělat ještě nějaký úspěch.“