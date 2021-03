Kapitán se loučí. Vyrůbalík byl klidná síla hokejové Olomouce

V lednu oslavil čtyřicet, v klubu mu doběhla smlouva a o konci mluvil už dřív. Překvapení to tedy není, ale velká ztráta ano. V Olomouci odehrál během dvanácti sezon celkem 595 zápasů. Jeho působení na Hané se dělí do dvou etap. Mezi roky 2006 až 2011 nastupoval za kohouty v první lize. Vrátil se po postupu do extraligy v létě 2014.

„Říkal jsem si: Kurnik, asi to bylo správné, že jsem musel odejít, aby Olomouc postoupila do extraligy. Chlácholil jsem se tím… Mimochodem jsem tady byl u­postupového zápasu. Byl jsem domluvený, že si zde pak sednu s Erikem (Fürstem, generálním manažerem HC Olomouc – pozn. red.) a krátce po postupu jsme si plácli dál. Byl jsem moc rád, že jsem se mohl vrátit do organizace, která fungovala,“ přiznává.



Tehdy mu bylo třiatřicet let a nenapadlo ho, že se ve zralém sportovním věku tak výrazně v extralize prosadí. Odehrál v ní sedm sezon a kromě té první vedl kohouty jako kapitán.

„Člověka to zahřeje u srdce. Když mě po odchodu Pavla Patery v Olomouci zvolili kapitánem, byl jsem překvapený. Říkal jsem si, že tu funkci budu vykonávat tak, aby to bylo vidět, a to i na ledě. To mě hnalo dopředu. Poslední roky jsem už sice nebyl na ledě tolik využívaný, ale nastavil jsem si, že tým je priorita. Snažil jsem se to vzít i z druhé strany a pozorovat i chování mužstva. Funkce mě s přibývajícím věkem vychovala,“ líčí Vyrůbalík.

Fanoušci na něj nedají dopustit a oblíbený byl i u novinářů. Nikdy se nezdráhal pojmenovávat problémy a otevřeně přiznat špatné výkony, nevylíval si zlost na médiích. Charakterizovala ho klidná síla, prototyp kapitána, šéf. „Nejde si vybudovat respekt řevem nebo promlouváním do duše. Snažil jsem se být příkladem i na ledě tím, že tam nechám vše! Kdybych křičel každý zápas na hráče, asi by bylo brzo po kapitánovi,“ vysvětluje svůj přístup.

„Sem tam se stalo, že jsem mluvil přímo k hráči, protože se mi třeba nelíbil jeho přístup. Vždy se to ale točilo kolem týmu. Hokej je týmový sport a vždycky bude. Nikdy jsem ani neřešil své body, i když se mě na to často ptali. Mně šlo jen o mužstvo, abychom na ledě odváděli maximum,“ dodává.



Mora nemá tak bohatou extraligovou historii jako tradičnější kluby, Vyrůbalík přirozeně vyrostl v jednu z jejích nejviditelnějších tváří novodobé éry a už teď lze s jistotou říct, že se stal legendou. „Je vždycky velmi smutné, když se loučí hráč, který tady byl dvanáct sezon! Martin je hokejista, kterého si neskutečně vážím. Odvedl velký kus práce. Svým přístupem strhl kabinu a vytvořil si respekt. Zůstala za ním obrovská stopa,“ prohlásil generální manažer Erik Fürst pro klubový web.

Ve čtyřiceti letech chce Vyrůbalík věnovat víc času dětem a také menšímu ze dvou hodonínských hokejových klubů, kde už pár let pomáhá. „Nejsem rozhodnutý, zda ještě budu hrát. Může se stát, že ukončím profesionální kariéru a přesunu se do hodonínského hokeje, kde budu působit v klubu a u toho ještě hrát krajskou ligu,“ přemítá.

Nesplnilo se mu jen jediné přání, rozloučit se na ledě před plnými tribunami, kde po třicítce zažil nejlepší okamžiky své kariéry. „Rád bych poděkoval vedení klubu i fanouškům. Vždy nás povzbuzovali, vyvolávali hráče. Doufám, že jim to vydrží a snad se brzy podívají na zimák. Zaslouží si to celá Olomouc! A snad budu moct mezi fanoušky dojet i já,“ dodal Vyrůbalík.

Teprve pak se dočká ovací, jaké si zaslouží.