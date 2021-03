Plzeň na hraně. Pořád se dá ještě změnit spousta věcí, věří Čihák

V předkole play off, kde k postupu stačí tři výhry, jeho tým dvakrát Plzeň vyloupil (2:1, 3:2) a nyní má hned tři možnosti, aby osudového soupeře konečně odsunul z cesty.

Olomouc vs. Plzeň Online reportáž v sobotu od 17 hodin

První pokus má Olomouc v sobotu na domácím ledě, hraje se od 17 hodin. „Nechci spekulovat. Vůbec se do toho, zda jsme blíž než v předchozích letech, nebudu pouštět. Budeme se snažit hrát ještě důrazněji a bojovněji. Půjdeme do toho s pokorou, Plzeň je kvalitní soupeř. To chci zdůraznit,“ reagoval Moták.

Ještě jako asistent Zdeňka Venery byl i u čtvrtfinálového vyřazení s Plzní v sezoně 2017/18, Venera šéfoval lavičce také v první sérii těchto dvou klubů v ročníku 2015/16.

Tři čtvrtfinále, tři postupy Škody. Pokaždé z toho pro ni byla bronzová medaile a pokaždé u toho byl trenér Ladislav Čihák.

Ten je teď v kritické situaci.

„Pořád se dá ještě změnit spousta věcí. Máme den na to, abychom si vše nechali projít hlavou. A furt je šance, že sérii vrátíme k nám do pátého zápasu,“ doufal devětatřicetiletý Čihák po druhé porážce.

Zaváhání znamená konec a dovolenou, která ještě rozhodně nebyla v plánu. Vždyť Plzeň, po základní části pátý tým tabulky, nasbírala v 52 kolech o dvaatřicet bodů víc než dvanáctá Mora! Kdyby sezonu nedrtila koronavirová nákaza, Olomouc by se do play off vůbec nepodívala a Škoda by měla jisté čtvrtfinále.

Jenže realita je jinde a podceňovaní Hanáci píší pozoruhodnou pohádku. „Víme, že jsme šli do předkola z dvanáctého místa, ale také víme, v čem jsme silní,“ poznamenal útočník Mory Lukáš Nahodil.

Zatímco první formace Olomouce Káňa - Nahodil - Tomeček září, Plzni elitní útočné duo nefunguje. Gulaš nasbíral zatím pouze tři dvouminutové tresty, třeba ve druhém duelu měl ve statistikách jedinou střelu na branku. Mertl? Kromě nastřelené tyčky v úvodním duelu také nic.

„Milan (Gulaš) je nejlepší hráč v extralize, je tam od nás určitě zvýšená pozornost, když je na ledě. Nemáme hráče jako Gulaš nebo Mertl, ale máme to poskládané na play off výborně,“ mínil Nahodil.

„Kluky zdvojují, jsou na ně defenzivně dobře připravení, taktiku na tom mají založenou,“ zastal se svých opor Čihák. „Do šancí se dostáváme těžko, ale o to důležitější je proměňovat je. Pak to bude na ledě jiné,“ nabádal trenér Škody.

Jenže favorit už nemá kam couvnout, reparát není.