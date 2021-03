Facka pro Plzeň. Na play off to byl od nás slaboučký výkon, řekl kouč

„Evidentně jsme měli něco v hlavách, nebyli nachystaní. Věděli jsme, že do toho Olomouc takhle půjde, ale minimálně čtyřicet minut jsme nedokázali reagovat. Na play off to byl od nás slaboučký výkon, nemělo to řád, drajv. Navíc hned v první části jsme měli pět vyloučených, to je náš problém celou sezonu. A jestli se v tomhle nezmátoříme, tak nás to zabije,“ prohlásil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Že jeho tým stejného soupeře jen čtyři dny předtím potupili debaklem 9:1? Zapomeňte. Tohle byla úplně jiná Olomouc! Zakouslá do rivala, soustředěná, bez chyb.

Pomohl jí rychlý gól z osmé minuty hned v první početní převaze. Útočník Káňa si zpracoval puk na pravém kruhu a parádní ranou ho poslal nad lapačku gólmana Frodla. Nejlepší střelec Mory tím nastartoval své skvělé představení.

„Věděli jsme, že jediná cesta na Plzeň je bojovat a bylo to vidět na každém z nás. Na ten nedělní debakl jsme chtěli všichni rychle zapomenout a připravit se na úplně novou soutěž,“ mínil Jan Káňa.

Už předtím se řítil sám na Frodla, to ho ještě gólman vychytal. Celý zápas byl pro plzeňskou defenzivu nebezpečný a v 25. minutě zařídil hostům dvoubrankové vedení. Přitom už se zdálo, že se s kotoučem po přihrávce Nahodila dostal mimo ideální úhel, jenže Frodlovi jej poslal k bližší tyči pod břevno. Další výtečná střela z pravého kruhu!

Hosté měli spoustu dalších šancí, Plzeň držel ve hře řadou těžkých zákroků hlavně brankář Frodl. „Kvalitní výkon, v prvních dvou třetinách dobře ofenzivně naladěný, bohužel jsme vedení víc nenavýšili,“ litoval kouč Zdeněk Moták. Mrzet ho to však nemuselo.

Domácí postupně přece jen našli cestu ke Konrádovi. A přišly i šance. Kodýtkovo zakončení na brankové čáře zastavil Knotek. Pak Mertl trefil levou tyč, ve třetí třetině zněla konstrukce dokonce dvakrát po střelách Straky a Musila.

Až v 53. minutě, po pauze zaviněné vysypaným plexisklem, se z dorážky prosadil Kvasnička. Ale ani přes drtivý tlak v závěru Škoda na vyrovnání nedosáhla, nepomohla ani hra bez gólmana.

„V závěru jsme se nadechli, ale to bylo málo. Nicméně garantuji, že do druhého zápasu se stoprocentně zlepšíme,“ slíbil Čihák před čtvrtečním zápasem.