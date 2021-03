Plzeňský kouč Čihák: Víme, co nás čeká. A i my umíme na ledě rozdat

V sezoně 2015/16 jako asistent Michala Straky, o dva roky později už papírově jako hlavní trenér, střídačce ovšem šéfoval generální manažer Škody Martin Straka. Předloni už devětatřicetiletý Čihák dirigoval tým jako první muž lavičky.

„Musíme si připustit, že už je Olomouc náš tradiční soupeř v play off,“ pousmál se Čihák. Ale přesto, že tři předchozí střety Plzeň zvládla a postoupila dál, důrazně varoval. „Může to být dlouhá série.“

Nicméně určitě nebude delší než ta předloňská, kdy jste čtvrtfinále rozhodli až v sedmém utkání. Předkolo se hraje jen na tři vítězství, je to ošemetnější situace?

Může být. Ale předkola se i v předchozích letech hrála na tři vítězné zápasy, není to nic nového a člověk je s tím vnitřně smířený.

S nadsázkou, neotravuje vás, že je to znovu Olomouc? V play off s ní hrajete počtvrté v uplynulých pěti letech...

Takhle nepřemýšlím. Prostě to tak vyústilo z dlouhodobé části. Soutěž se letos nastavila tak, že i z dvanáctého místa je šance jít do předkola. A přímý postup do čtvrtfinále se ze šesti zúžil na čtyři týmy. Tak to je, my se teď soustředíme na předkolo a budeme se snažit ho zvládnout.

Právě. Loni by vám pátá příčka stačila rovnou ke čtvrtfinále.

K systému soutěže jsem se vyjádřil před startem extraligy, teď už nechci komentovat, jestli je špatný nebo dobrý. Takhle to je a nezbývá, než situaci respektovat. Musíme žít přítomností. Na druhou stranu, pojďme si přiznat, že musíme být rádi, že se základní část dohrála. V téhle těžké době je to moc dobře.

Čtvrtá příčka vám utekla o dva body. Ještě vás napadá, že stačilo ve 49. kole využít na konci utkání přesilovku pět na tři v Liberci a stejného soupeře jste mohli v tabulce přeskočit?

Takhle to rozhodně neberu. Myslím, že jsme to trošičku ztratili v jiných zápasech.

Pamatujete všechny tři předchozí série proti Olomouci. V čem bude ta nadcházející jiná?

Jak bude vypadat, napověděla fáze nedělního utkání za stavu 2:1, když Olomouc snížila. Přidali, začali nás dohrávat, přibylo hodně osobních soubojů. Že jsme vyhráli 9:1, už je zcela nepodstatné. Takhle bude vypadat předkolo, bude to podobná série jako ty předchozí. V Olomouci jsou stejní trenéři, hráči se trošku obměnili, ale styl zůstal. Prezentují se nepříjemným hokejem, snaží se dohrávat, hrají kompaktně, pospolu, čekají na přečíslení.

Zkušený centr Kracík po té nedělní výhře 9:1 navíc říkal, že ke konci utkání už to Olomouc začala víc řezat, připravovala si vás na play off.

Vnímám to naprosto stejně. Výsledek byl jasný, ale chtěli nám dát důrazně najevo, že umí hrát až do konce a za jakéhokoliv stavu. My dobře víme, na co se máme připravit, co nás čeká. V hokeji musíte umět přijmout i rozdat a my rozdat stroprocentně umíme také.

Je pro vás klíčové, že se ještě před koncem základní části uzdravili elitní útočníci Gulaš s Mertlem?

Jsou to hodně zkušení hráči, pro nás klíčoví. Jsem rád, že se uzdravil i Pavel Musil. Letos jsme tyhle klíčové hráče měli dlouhodobě zraněné. Nechci se vymlouvat, ale kdychom je měli k dispozici po celou sezonu, bodů jsme nasbírali ještě víc. Ale samozřejmě je to jen spekulace. Jsem rád, že jsou zpátky. Tvrdě na tom pracovali, stejně jako doktoři, fyzioterapeut i náš kondiční kouč. Všichni do toho dali všechno. Když kluci naskočili zpět do zápasů, byli perfektně připravení. A věřím, že jejich výkonnost ještě bude stoupat.

Přestože se dál hraje bez diváků, je důležité, že sérii začínáte dvěma zápasy doma?

Diváci nám strašně moc chybí, vnímám to čím dál víc. V závěru základní části všichni honili body, hráli naplno, byl to už náročnější hokej a fanoušci tomu chyběli. Někdo říká, že je takhle možná lepší začínat venku, ale já si myslím, že jsme zápasy doma měli i v téhle situaci dobré a dařilo se nám. Jsem rád, že začínáme v Plzni, nemusíme cestovat, stoprocentně a co nejkvalitněji se na ně připravíme. Uděláme maximum pro to, abychom ve středu udělali první bod.