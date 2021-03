Bojovnost! To je naše jediná šance proti Plzni, hlásil olomoucký hrdina Káňa

Možná až šokující, jednoznačně překvapivé. Ale zcela zasloužené.

„Věděli jsme, že jediná cesta na Plzeň je bojovat a bylo to vidět na každém z nás. Urvali jsme to až do konce,“ pochvaloval si devětadvacetiletý zlínský rodák Jan Káňa.

Jak jste dokázali hodit za hlavu tu vysokou porážku v posledním kole základní části?

Ono je lepší prohrát takhle než gólem v poslední minutě. Všichni jsme chtěli co nejrychleji zapomenout a připravit se na úplně novou soutěž, kterou play off je. Každý se na ledě snažil nechat všechno.

Vy jste prožil povedený večer, oba góly byly výstavní. Cítíte nárůst formy?

Zatím je to první zápas, série bude dlouhá a já takhle musím hrát dál. Abych byl hlavně prospěšný týmu. Doufám, že v tom budu pokračovat.

Hokejisté Olomouce slaví úvodní branku utkání proti Plzni.

Na oba góly vám přihrál Lukáš Nahodil. Takhle si trenéři představují, že se bude prezentovat první formace?

Nemyslím, že se to čeká jen od nás, my máme všechny lajny vyrovnané. Všichni chceme góly dávat, ale hlavně nedostávat. To je pro nás základ, proto moc produktivní v sezoně nejsme.

Jak se vám tedy podařilo vymazat silnou ofenzivu Plzně?

Bylo to o zodpovědnosti každého z nás. Každý si plnil, co má, snažili jsme se nedat soupeřům tolik času. A hlavně byl v bráně skvělý Braňo (Konrád), to byl základ úspěchu.

V 51. minutě bylo utkání přerušené kvůli vysypanému plexisklu. Obával jste se, jak na vás ta pauza dolehne?

Nebylo to příjemné. Sledovali jsme, jak čas ubíhá, na čtvrt hodiny si sedli do kabiny. Ale nechci se vymlouvat. Naštěstí jsme to zvládli, i když jsme pak inkasovali gól.

Máte výhru, navíc z ledu soupeře. Bude do druhého zápasu stejný taktický plán jako dnes?

Bojovnost je jediná cesta, jak zápasy proti Plzni můžeme zvládat a být úspěšní. Doufám, že to potvrdíme i v dalším utkání. A jestli je to venku, nehraje roli. Na stadionu nejsou diváci, takže je to úplně jedno. Doma to pro nás bude stejně těžké jako tady.