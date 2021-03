Konec si nepřipouštím, pravil zklamaný Kodýtek po druhé plzeňské prohře

„Nejsme teď vůbec nadšení. Chtěli jsme změnit přístup, vlétnout do toho a hrát jako posledních deset minut prvního zápasu. Jenže jsme dostali dva rychlé góly, to nás trošku sundalo,“ soukal ze sebe zklamaně dvaadvacetiletý reprezentant Kodýtek.

Nálada v kabině je teď asi hodně dole. Co ještě vymyslet, abyste odvrátili vyřazení?

Samozřejmě to pro nás není nic jednoduchého. Ale prostě se musíme oklepat, nic jiného nezbývá. Možná si ještě projdeme oba zápasy, ukážeme chyby, které jsme udělali. Ale hlavně do toho musíme jít s čistou hlavou.

Jenže už nesmíte zaváhat.

Proto nesmíme koukat na minulé zápasy. Možná to zní blbě, ale pro nás to teď končí. S tím, co se stalo, už nic nenaděláme. Prostě je před námi v sobotu další zápas a my ho budeme chtít zvládnout. Musíme a chceme ho zvládnout.

Co změnit, aby se vám dařilo častěji překonávat jejich pevnou obranu?

Není snadné se tam prosadit, ale prostě něco musíme vymyslet, najít na to recept. Víc se tlačit do branky, nějak vyvést z míry gólmana. Potřebujeme nějaký impuls, změnu, abychom tam uspěli.

Může být malou výhodou, že tentokrát jim budou chybět fanoušci?

Nevím. Budou jim prostě chybět jako nám tady. Je to stejné.

Dokážete si představit, že o víkendu může sezona skončit?

Za sebe o tom nepřemýšlím. Vůbec! Nepřipouštím si to a doufám, že to tak máme všichni.