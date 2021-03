Útlum elitní formace i neplodné přesilovky. Kometa je kousek od vyřazení

Dřív pro brněnské hokejisty skončila sezona pouze před pěti lety, kdy ve stejné fázi vypadli s Chomutovem. Tentokrát modrobílí doplácejí na útlum své elitní formace i neplodné přesilovky, které přitom v základní části byly jejich pýchou. Za dva zápasy dotlačili Brňané puk do branky pouze dvakrát, přestože na ni vyslali 58 střel. „Ve finální části zakončení nám puk vždycky nějak blbě skočí,“ kroutil hlavou kapitán Komety Martin Zaťovič.

„Musíme dát první gól, abychom měli k vítězství blíže my. Zatím pořád jen dotahujeme, a to musíme napravit.“ Filip Král, obránce Komety

V nečekanou překážku vyrostl brankář Daniel Dolejš, který před play off ani nebyl vítkovickou jedničkou. „Tahali jsme vždy za kratší konec a chybí nám i štěstí,“ láteřil brněnský obránce Filip Král, který s gólem a asistencí představuje světlou výjimku v produktivitě.

3,4% z 58 střel Komety prošlo do branky Vítkovic. 11% je úspěšnost přesilovek Komety, využila jedinou.

Tempo obou zápasů určovali domácí, kteří spoléhají na svou fyzickou hru a agresivitu. Kometě silné paže Ostravanů nevoní a zatím nedokáže potrestat ani častá vylučování soupeře. Z devíti početních výhod využila jedinou. „Vítkovice naše přesilovky dobře bránily. Budeme muset vyprodukovat více střel a jejich brankáře prostě rozstřílet, aby se hra otevřela,“ přemítal útočník Petr Holík.

Ve třetí třetině čtvrtečního klání se sice Brňané vzepjali, na smazání dvougólového manka to však nestačilo. „Hráli jsme svoji hru, dělali jsme nacvičené věci, ale bylo to k ničemu, když jsme prohráli,“ posteskl si Král. „Ale musíme hrát právě takto. Když to zvládneme, můžeme sérii ještě zvrátit a vrátit se sem do Vítkovic,“ dodal bek.

Odvracet pohromu bude Kometa zítra od 15 hodin ve své hale. Když uspěje, bude se hrát i v neděli. „Bohužel je to 0:2 (na zápasy). Ale věřím, že tak, jak jsme teď hráli třetí třetinu, budeme hrát další tři zápasy,“ prohlásil odhodlaně asistent trenéra Jiří Horáček.

Pro Kometu je také frustrující, že v sérii ještě ani jednou nevedla. „Musíme dát první gól, abychom měli k vítězství blíže my. Zatím pořád jen dotahujeme, a to musíme napravit,“ poznamenal Král.

Pomsta odmítnutých

Sůl do už tak bolavých ran Komety přisypávají její bývalí hráči. Holíkovu elitní formaci se Zaťovičem a vítězem bodování základní části Peterem Muellerem na křídlech zatím vymazala speciální řada vedená bývalým brněnským útočníkem Janem Hruškou. Kanadský rychlík Alexandre Mallet, který rovněž pod Špilberkem slavil oba nedávné tituly, včera vstřelil první gól a obránce Patrik Koch zase připravil druhou domácí trefu pro Vladimíra Svačinu, který se v brněnském dresu mihl v minulé sezoně. „Soupeře nerozlišuji. Je to předkolo, ze kterého je třeba postoupit dále do hlavní části. Má to ale dobrý náboj, i když mě to nijak ve výkonu neovlivňuje,“ líčil Koch.

Vítkovice také dokázaly využít výhodu domácího prostředí, o níž se kvůli absenci diváků soudilo, že bude mít pramalý vliv. Ostravané ovšem využívali práva domácího týmu na dostřídávání při vhazování, aby obávaná Holíkova letka pokud možno vždy čelila Hruškovi a jeho mužům. A tahle taktika zabrala.

V Brně se pořadí střídání prohodí, čehož hodlá Kometa využít. „Asi by nám to mohlo pomoci. Lépe se vypořádáme s tím, jak se budou točit soupeřovy pětky,“ konstatoval Král.

Zároveň ovšem bude muset jeho tým znovu objevit formu, která zmizela už ve finiši základní části, v němž Kometa prohrála poslední tři duely. Další zaváhání už si však nemůže dovolit.