Třinec je zpět v čele ligy. Stejně bodů má ovšem i Liberec a Hradec

Pavel Musil pomohl dvěma brankami ke třem bodům Mladé Boleslavi nad Chomutovem 5:3, Pardubice jasně nestačily na Zlín a prohrály 1:5. Zlín vyhrál teprve podruhé z posledních jedenácti utkání.

Radoslav Tybor z Vítkovic hattrickem zařídil vítězství nad Karlovými Vary 4:1, Plzeň dala vítězný gól už v první minutě zápasu s Olomouci a slaví výsledek 4:0. Kometa nezvládla domácí utkání a prohrála s Litvínovem 3:5.

Do poloviny utkání Mladá Boleslav zápasu vládla. Díky brankám Ondřeje Dlapy, Pavla Musila (trefil se dvakrát) a Davida Šťastného vedla nad Chomutovem 4:1. Soupeř z předposledního místa tabulky však ve třetí třetině začal dotahovat. Nejdřív Marek Tomica vstřelil první gól sezony, po něm se na 3:4 prosadil Bohumil Jank. Chomutov nakonec na body nedosáhl.

Jan Šťastný (Chomutov): „Druhá třetina nás stála zápas, protože jsme dostali tři rychlé slepené góly a prohrávali 1:4. Ve třetí třetině jsme chtěli s duelem ještě něco udělat, nechtěli jsme ho odevzdat zadarmo. Musíme před hráči smeknout, protože jsme hned vsítili branku, což nás nakoplo a byl nás plný led. Bod bychom si zasloužili.“

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): „Zápas jako takový se mi nelíbil. Udělali jsme strašně moc chyb nebo úplných propadnutí. Naštěstí nám tam spadly ve druhé třetině tři střely, takže jsme se dostali do vedení. Ubránili jsme to na poslední chvíli. Zápas mohl skončit remízou a klidně jsme mohli i prohrát.“

Liberci pomohla ke gólu až pátá přesilová hra v utkání, kdy se ve 32. minutě trefil z levého kruhu Ladislav Šmíd. Hradec se dlouho střelecky trápil, až v 50. minutě tečoval v předbrankovém prostoru Matej Paulovič a srovnal. O tři minuty později skóre otočil Matěj Chalupa. Třetí branku dal v poslední minutě do prázdné brány Petr Zámorský.



Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Musím uznat, že Liberec ukázal, proč je na prvním místě. Nevěděli jsme si s hrou Liberce rady. Musím ale vyzdvihnout náš tým, který ukázal velkou morální sílu, ve třetí třetině dokázal zápas otočit a najít cestu k vítězství. Za to hráčům moc děkuju.“

Filip Pešán (Liberec): „Odehráli jsme tady výborný zápas. Myslím, že padesát minut jsme tahali za delší konec. Byli jsme silní na kotouči, aktivitou jsme si vysloužili hodně přesilových her. Bohužel, když neproměníte čtyři přesilovky za sebou, tak se to podepíše na vývoji zápasu. Myslím si, že právě to rozhodlo.“

Zlín neměl proti Pardubicím, které za zápas zaznamenaly 67 trestných minut, těžkou práci.Po šestnácti minutách vedl 3:0, když se trefili Jakub Šlahař z úhlu, Tomáš Valenta od modré a Tomáš Fořt před brankou. Na snížení pardubického Briana Ihnačáka odpověděli ve zbytku utkání Lukáš Anděl a Pavel Kubiš. Další góly už Pardubice nedaly.

Martin Hamrlík (Zlín): „Bylo to pro nás těžké utkání po psychické stránce; věděli jsme, že to musíme urvat. Kluci si zaslouží poděkování, stejně tak diváci za neskutečné choreo, měl jsem z toho husí kůži. V tabulce se teď díváme spíš pod sebe, nemůžeme být namyšlení, takže dneska zlaté tři body.“

Ladislav Lubina (Pardubice): „Zápas se rozhodl v první třetině. Příčinou byl náš laxní vstup do utkání, kdy jsme zaostávali v bruslení, což se projevilo na skóre. Ve druhé třetině jsme se chtěli pokusit o zvrat, dali jsme branku, ale to bylo od nás všechno. Ve třetí třetině už se utkání pouze dohrávalo, já jsem ho strávil mezi diváky na tribuně.“

Vítkovice mohly v neděli spoléhat na Radoslava Tybora. Slovenský útočník nastřílel během první a druhé třetiny Karlovým Varům tři branky, navíc takzvaný čistý hattrick. Svým příspěvkem navázal za spoluhráče Patrika Zdráhala ze 13. minuty. Karlovy Vary zvládly pouze jeden gól, kdy se Stanislav Balán trefil mezi betony Daniela Dolejše.

Jakub Petr (Vítkovice): „Po sobotním utkání s Třincem to bylo těžké utkání po psychické a emoční stránce. Do kabiny směřuje obrovské poděkování. Kdyby mi někdo před víkendem řekl, že budeme brát šest bodů... Já jsem věčný optimista, ale tohle byl sen.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Nám se nedaří dávat branky, nejsme produktivní. Za každou chybu jsme nekompromisně potrestáni. To se ukázalo i v dnešním zápase. Mužstvo musím pochválit za to, že makalo a bojovalo a vytvořilo si zase šance, které se nám nedaří proměňovat.“

Prakticky celý zápas držela Plzeň těsné vedení 1:0 po gólu Milana Gulaše. Střelecky aktivnější Olomouc nedokázala překonat brankáře Frodla, stejně tak ale Plzeň nedokázala vícekrát uspět před brankářem Lukášem. Až v samotném závěru během čtyř minut dali gól Vojtěch Němec, Petr Kodýtek a Jan Eberle a stanovili končený výsledek.

Zdeněk Moták (Olomouc): „Dnes bylo na výborné úrovni pouze naše oslabení. Jsou to laciné chyby, které nás pak stojí body nejen tady, ale i na hřištích soupeřů. Je to už druhý domácí zápas, kdy jsme nevstřelili gól. A když nevstřelíte branku, nemůžete počítat s bodovým ziskem.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Bylo to urputné utkání nahoru dolů, šance se přelévaly na obou stranách. Jsou to důležité a cenné tři body, z Olomouce si jich velmi vážím. Zároveň je pořád na čem pracovat. Především individuální výkony ještě nejsou optimální, ale oproti minulému zápasu se to radikálně zlepšilo.“

Brno na domácím ledě ani jednou nevedlo. Po devíti minutách prohrávalo 0:2, to se trefil Viktor Hübl a Lukáš Kašpar. Na kontaktní branku Petra Holíka z 18. minuty brzy odpověděl Lukáš Válek. I když Kometa zvládla snížit ještě na 3:4 po gólech Muellera a Němce, stejně prohrála. Pátý gól Litvínova dal opět Hübl.

Kamil Pokorný (Brno): „Nevstoupili jsme do zápasu dobře, nebyly tam emoce, agresivita, celá první třetina byla špatná a od toho se odvíjel celý zápas. Neustále jsme museli dotahovat ztrátu, kterou jsme nabyli.“

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Hodnocení bude jednoduché - po delší době se na mám podařilo vstřelit pět branek, hráči dodržovali po většinu duelu taktické pokyny a náš výkon hodně podpořil gólman Petrásek.“

Za Spartu poprvé v sezoně nastoupil brankář Jakub Sedláček. Ten inkasoval už v páté minutě, kdy se v úniku trefil do růžku branky Vladimír Svačina. Sám na gólmana jel i netypicky obránce na druhé straně, Jan Piskáček srovnal v 17. minutě. Rozhodující gól vstřelil třinecký Aron Chmielewski ve 35. minutě tečí.

Václav Varaďa (Třinec): „Velmi dobře jsme bruslili, a i když sparťané hrozili hlavně z brejků, myslím si, že jsme si dobře poradili i s jejich forčekinkem. Ve třetí třetině to kluci odbránili fantasticky a nepouštěli Spartu do žádných velkých příležitostí. Zápas jsme ubojovali.“

Uwe Krupp (Sparta Praha): „Líbil se mi ale náš výkon, nasazení a způsob, jakým jsme hráli proti jednomu z nejlepších týmů v soutěži. Nevyužili jsme ale naše šance a je velmi těžké vyhrát zápas, když dáte jen jeden gól. Brankář Sedláček chytal velmi dobře.“

.