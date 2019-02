Takový gól by dal každý, řekl třinecký Chmielewski po výhře nad Spartou

„Byl to těžký zápas, hlavně ten začátek. Hráli jsme fakt špatně, ale naštěstí ze Svačinovy trefy při naší první střele byla branka, a to nás zvedlo,“ řekl třinecký útočník.



Sil po sobotním derby s Vítkovicemi jste měli dost?

Hodně nám pomohl Davos (Spenglerův pohár). Ve vysoké nadmořské výšce byl vzduch jiný, když budu mluvit za sebe. Ale je to vidět i na ostatních. Sil máme dost.

Jak jste viděl svůj vítězný gól?

To by dal asi každý hráč. Galvinš udělal devadesát devět procent toho gólu. Naznačil střelu, všechny hráče i gólmana na ni nalákal a poslal mi puk do prázdné brány. Jen jsme ho tam pomalu posunul.

Byl jste si jistý, že puk do branky doklouže?

Ze začátku jsem to chtěl ještě spravit, ale protihráč mě lehce zahákoval. Kdyby bylo třeba, ještě bych tam ten puk dotlačil, ale viděl jsem, že je to stoprocentní gól, a tak jsem zvedl ruce.

Minutu na to jste měl podobnou šanci, ale neuspěl. Proč?

Bylo to po krásné individuální akci, kdy jsem puk posunul na Ciencialu a on mi ho krásné vrátil. Jen mi skočil a bekhendem jsem netrefil odkrytou branku. Byla to moje chyba.

V jednu chvíli jste se před brankou Sparty málem pustil do rvačky s obráncem Dvořákem.

Oni byli dva, skočili na mě. Protihráči si hlídali brankoviště. Viděl jsem, že puk skákal, brankář ho neměl, a tak jsem ho chtěl dorazit, ale trefil jsem rukavice. Soupeři z pozice beků dělali, co měli, takže žádná rvačka nebyla. Byl to hokej.

Jak těžké bylo udržet vedení, když jste posledních necelých pět minut hráli bez vyloučeného Musila?

Bylo to těžké. Ale hodně nám pomohl faul hostů na Galvinše. Hrát poslední čtyři a půl minuty v oslabení proti Spartě by bylo náročné. Navíc nám chyběl Marcinko. Dnes jsme neměli moc hráčů na to oslabení, takže super, že to pak bylo čtyři na čtyři. Zbylou minutu a půl do konce jsme už udrželi.