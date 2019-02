Za Vary nastoupil šestnáctiletý gólman, Třinec vyhrál až v prodloužení

Ligu vedoucí Třinec se na vítězství proti dvanáctým Karlovým Varům nadřel, byť ve 27. minutě vedl už 3:1. Pomohla mu k tomu málo vídaná a kuriózní třetí branka, kterou si přes celé hřiště do prázdné brány vstřelil karlovarský Tomáš Rachůnek při signalizovaném vyloučení (branka připsána Vladimíru Rothovi).

Ještě v první třetině otevřel skóre třinecký Jiří Polanský, po bekhendovém vyrovnání Martina Kohouta zvyšoval na 2:1 Vladimír Svačina.

Jenže Vary se na ledě lídra nevzdaly, ve 30. minutě snížil na 2:3 Jakub Flek přesnou střelou z mezikruží.

O tom, že utkání dojde do prodloužení rozhodla vyrovnávací trefa Petra Stloukala ze 38. minuty. Varské celý zápas držel debutant v bráně, teprve šestnáctiletý Jan Bednář, na něhož nakonec letělo celkem 27 střel.

Na poslední akci třineckých v prodloužení byl ovšem krátký. Tomáš Marcinko zavezl puk na levou stranu, vyměnil si ho s Rothem a sám zařídil vítězství.

Domácí díky výhře odskočili na čele extraligové tabulky o dva body před druhým Libercem a třetím Hradcem. Karlovy Vary pošesté v řadě prohrály.



Marek Zadina (Třinec): „Kluci, kteří hrají oslabení, byli přetížení, ti další, kteří oslabení nehrají, zase nebyli v tempu a to nás zásadně poznamenalo i do poslední třetiny. Vyhodilo nás to z role. Musím zmínit, že jsme ve čtyřech dnech odehráli tři zápasy, takže pochvala mužstvu, že to nevzdalo, pořád bojovalo a nakonec jsme rádi aspoň za ty dva bodíky.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Velká pochvala klukům, jak zvládli druhou třetinu, kdy jsme měli skvělý pohyb a dokázali dostat Třinec pod tlak, vytvořit si šance a donutit je k faulům. Tam jsme měli jít do vedení, pak bychom mohli pomýšlet i na větší počet bodů. Ale jsme rádi, že jsme dokázali v poslední části uhájit aspoň ten bod. Snad se od toho bodu odrazíme.“