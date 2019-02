Premiéra za Spartu, první střela a gól. Nervozita, přiznal Sedláček

„Vždycky je to těžké, když na vás deset minut nic neletí a pak soupeř na vás jede sám, nebo skoro sám...,“ komentoval první branku Jakub Sedláček. „Dal vikýř. Těžká situace. Už se mi to v minulosti stalo, tak jsem si říkal, že mě to nesmí zlomit.“



Nezlomilo vás to, ale těsně jste prohráli. Jak jste viděl rozhodující gól Arona Chmielewského?

Ten jejich hráč to před bránou udělal výborně. Nic jsem neviděl. Se štěstím se puk došoural za čáru. Škoda, že jsme prohráli. Šancí jsme měli hodně.

Na gól mu nahrával obránce Guntis Galvinš, když naznačil střelu od modré čáry. Zmátl vás?

Ze tří čtvrtin to byl gól hráče přede mnou. Stál tam výborně. Puk jsem uviděl, až když ho dával do prázdné branky.

Co jste si před utkáním s obránci Sparty řekli?

Šlo o základy. Jak hrát hokejkou za brankou. Kdo má mít koho, kdyby jeli domácí dva na jednoho. Do toho se člověk dostane rychle, v tom problém nebyl.

Byl jste před premiérou ve Spartě nervózní?

Abych se přiznal, tak byl. Ráno a kolem oběda. Po rozcvičce na suchu už to ze mně spadlo a vše bylo normální. Asi i proto, že jsem před tím hodně chytal, neměl jsme žádný dlouhý výpadek. Takže díky tomu nervozita nebyla až taková.

Jaké to pro vás, pro kluka ze Zlína je, když hraje za Spartu?

Já nevím. Zlín už mě nezajímá. Jsem rád, že jsem v Praze a udělám maximum, abychom vyhrávali.

Jak těžké je pro gólmana, když změní klub během sezony?

Je to těžší, ale v minulosti už jsem to zažil. Budu čerpat ze zkušeností. Doufám, že budeme vyhrávat a bude jedno, kdo bude chytat.

Už víte, jestli budete v týmu jedničkou, nebo se budete s Matějem Machovským střídat?

To se musíte zeptat trenérů, to je na nich.