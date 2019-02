Petrásek málem králem Litvínova. Hradec hollywoodský konec odmítl

„Doufali jsme, že nás to trestné střílení nastartuje, ale bohužel,“ litoval uzdravený gólman. Penaltu za stavu 1:1 chytil Paulovičovi vyrážečkou: „Máme rozbory, kdo co jezdí, a čekali jsme, že půjde do bekhendu.“

Jenže jiný bekhend - Smoleňákův z mezikruží - v 53. minutě skončil v síti. „Skrz dva hráče jsem měl zakrytý výhled. Puk jsem viděl až v síti,“ líčil gólman, který si těsně před sezonou na tréninku vyhodil rameno a musel na operaci.

Piráti odřízli Pardubice, přemohli je v nájezdech Extraligoví hokejoví Piráti dál v ráži! Bitvu posledního s předposledním zvládli v pátek v Pardubicích 3:2 po samostatných nájezdech, odpadlíkovi utekli už na devět bodů a jen pět je dělí od dvanáctých Karlových Varů. Chomutov vyhrál všechny tři zápasy nového roku, zato Pardubice prohrály 18 utkání z posledních devatenácti. A na domácí vítězství čekají čtvrt roku, naposledy se jim to povedlo právě proti Pirátům. Přitom domácí vedli. Špatně krytý domácí Perret udeřil zblízka už v čase 2:27. Hosté skóre převrátili v přesilových hrách: nejdřív se zblízka trefil nedávný navrátilec z Třebíče Raška, pak od modré čáry Jank. V početní výhodě srovnal Machala, ale nájezdy rozhodl Růžička. V neděli v 15.30 Chomutov hostí Mladou Boleslav, domácí nastoupí ve speciálních dresech připomínajících zatejpované tělo, výtěžek z jejich aukce pomůže rehabilitačnímu oddělení chomutovské nemocnice. Patronem utkání je bývalý útočník Martin Jor. „Nedávno utrpěl vážný úraz a rehabilitace je jeho každodenním chlebem,“ řekl šéf pirátského marketingu Karel Ton.

Comeback mu trenéři přichystali minule v Třinci. „Domluvili jsme se, že tam budu hozený. Trošku nervózní jsem byl, ale dělat si hlavu z toho, abych něco nezkazil, bylo by to horší. Cítím se výborně. Končí mi smlouva, mám motivaci se o to poprat.“

Vítězné trefě zabránit nešlo. „Já mám bekhend našlapaný, jen se k němu tolik nedostanu,“ zubil se útočník Radek Smoleňák. „Vzpomněl jsem si juniorku, kdy jsem to tam takhle sázel. To světýlko v tunelu je, občas ho najdu. Ale rozhodl gólman Pavelka, můžeme mu líbat pozadí.“

Na Hlinkově stadionu to včera bylo brzy 1:1, v čase 2:20 skóroval Hübl, pouhých 17 vteřin nato Koukal. „Říkal jsem si, že to budě pěkná přestřelka,“ myslel si Petrásek. „Nakonec nebyla, potřebujeme se chytit střelecky, šancí bylo dost.“

Vervě chyběli beci Piché, Porseland, Hunkes, útočníci Myšák, Gerhát a Tůma. A obránce Romančík si zlomil nohu, faulem zavinil trestné střílení a narazil na mantinel.