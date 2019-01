Hokejová Plzeň má proti Boleslavi jen bod, její krátká série končí

Vráblík: Nesmíme vypustit ani minutu Na konci druhé třetiny předvedl skvělou práci v oslabení tři na pět. Plzeňský obránce Roman Vráblík zblokoval puk, vyvezl ho až za branku Mladé Boleslavi a tam dlouhé vteřiny sváděl souboj s přesilou protihráčů. Od fanoušků si vzápětí vyslechl bouřlivé ovace. „Vnímal jsem je, to je jasné a bylo to moc fajn. Chtěl jsem tam puk držet co nejdéle. Ale tyhle chvíle jsou i o štěstí, jak do vás soupeři jdou,“ popisoval 28letý Vráblík. Věřil jste, že tahle chvíle může být v utkání klíčová?

Sebemenší věci můžou tým zvednout a nakopnout. My jsme v tu chvíli udrželi vedení 2:1. Je škoda, že jsme to pak nedotáhli. Co tedy rozhodlo o vaší porážce 2:3 v prodloužení?

Scházela větší bojovnost a schopnost dát víc gólů. Neměli jsme optimální začátek, pak se nám skóre povedlo otočit. Jenže ve třetí třetině jsme náskok ztratili. A prodloužení?

Měli jsme tam jednu velkou šanci, bohužel ji nevyužili. A vlastně za pár vteřin soupeř rozhodl. Mohla se na vás projevit únava z úterní Ligy mistrů ve Švédsku?

Nemyslím si to. A i kdyby, na to se nemůžeme vymlouvat. Přesto se chvílemi zdálo, že Mladá Boleslav má lepší pohyb.

Oni se netrápí velkými kombinacemi. Jsou v pohybu, protečují si puk, umí okamžitě otáčet hru a jdou přímočaře do branky. V tom jsou určitě hodně nebezpeční. Trenérům se nelíbil přístup některých hráčů. Co změnit, abyste už v neděli v Olomouci uspěli?

Hrát celých 60 minut, nevypustit ani minutu. Extraliga je strašně vyrovnaná. Když se ohlédnu, za celou dobu jsme neměli šňůru pěti šesti vítězných zápasů. To by nás ještě víc nakoplo. Když nabereme tři a pak přijde porážka, je to na hlavu vždycky složitější.