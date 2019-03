ONLINE: Zlín v předkole hostí Boleslav. Vítkovice mohou vyřadit Spartu

První utkání (3:1) pro Mladou Boleslav zařídil hattrickem Lukáš Žejdl, v úterý naopak vyhrál Zlín 2:0. O výsledku rozhodl ve 4. minutě Jan Dufek.

Zpravodajství z předkola Druhé zápasy

„Čekám další bojovné střetnutí,“ říká boleslavský brankář Jan Růžička.

„Když kluci nastoupí jako do druhého zápasu, mělo by to dopadnout dobře. Naší výhodou bude domácí prostředí. Lidé nám pomůžou, dodají energii,“ spoléhá zlínský trenér Martin Hamrlík na podporu fanoušků.

V této sérii platí jednoduchá rovnice. Pokud Sparta prohraje, sezona pro ni končí a Vítkovice postoupí do čtvrtfinále. Předešlé dva zápasy skončily shodně 1:2 z pohledu Pražanů, kteří ve čtvrtek hrají doma.

A mají plán na vítkovického brankáře Patrika Bartošáka

„Je trochu labilnější, může se těšit, že do něj půjdeme. Je super pocit, když rozhodíte jejich nejdůležitějšího hráče,“ říká útočník Jiří Černoch.

„Jedeme do Prahy s tím, že sérii ukončíme ve čtvrtek. Určitě to nebude lehké, Spartě už půjde o všechno,“ myslí si Bartošák.