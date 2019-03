Výhodou Zlína je silné domácí jádro, míní Balaštík

„V Boleslavi jsme odehrál jen jeden rok, zatímco ve Zlíně jsem byl podstatnou část své kariéry. Moje sympatie jsou proto na straně Zlína,“ poznamenal Balaštík, který pravidelně sleduje extraligová utkání na Zimním stadionu Luďka Čajky.

Už po prvním utkání předkola play off bylo jasné, že zlínská cesta do dalšího kola by mohla vést přes domácí vítězství. Může to tým zvládnout?

Ani za případného stavu 2:0 by nebylo nic ztraceno, hraje se na tři výhry. Ale je jasné, že v takovém případě by to měl Zlín hodně těžké. Čekám, že i zbývající zápasy budou hodně vyrovnané.

Zlínské mužstvo jste viděl ve většině domácích zápasů v základní části. Jak na vás působí?

Jsem náročný. Postupem do předkola play off splnili svou povinnost. Vzhledem k historii hokeje ve Zlíně, fanouškům a úspěchům z nedávných let bych neúčast v play off považoval na nezdar.

Tým není na takové úrovni jako v době, kdy jste vyhráli tituly, na druhou stranu bojuje na maximum. Jak to vnímáte z tribuny?

Vyzdvihl bych výkon kolektivu. Kluci hrají na vrcholu svých schopností, ale bohužel to zatím stačí jenom na postup do předkola play off. Oceňuji je za snahu, za přístup k sezoně, za to, jak drží pospolu.

V mužstvu je ještě pár hráčů, s nimiž jste nastupoval. Co říkáte na jejich výkony?

Líbí se mi na nich, že přebírají vůdčí roli. Hierarchie týmu se posouvá, což je logické. Hrají tu dlouho, drtivá většina z nich je tu doma. Je to silné jádro, které tady vždycky bylo, a doufám, že to tak bude i v dalších letech.

Mezi těmi, s nimiž jste hrával, je i váš spolužák Tomáš Žižka. Když ho vidíte na ledě, nenapadne vás občas, jak byste to zvládl vy?

Už je to pryč. Myšlenky na návrat mě vůbec nenapadají. Pokud jde o Tomáše, podobné věci spolu neřešíme. Je na každém hráči, jestli má chuť pokračovat.

Play off teprve začalo, největší favorité zatím mají volno. Koho tipujete na titul?

Díky kvalitě a šířce kádru favorizuju na finále Liberec. V posledních týdnech se mi líbila i hra Plzně. Hodně jí pomohl příchod Jana Kováře. Mají superproduktivní první útok, ostatní hráči se k tomu nabalují. Navíc se tam každému soupeři nepříjemně hraje.

Budete play off sledovat pozorně, nebo přece jen musí ustoupit vaší práci hráčského agenta a dáte přednost juniorským zápasům?

Chystám se na oboje, dá se to stíhat. Vždycky si stanovím program na pár dní dopředu, abych byl na zápasech, které potřebuji vidět. Vytipoval jsem si ty, v nichž jsou kluci, s nimiž spolupracujeme.

Může z hráčů, které sledujete, vyskočit v dohledné době někdo tak výrazně jako Filip Chytil, jehož zastupujete?

Určitě to chce víc času. Filip je v mnoha směrech výjimečný. Dovolím si tvrdit, že je to generační talent. Způsob, jakým se zlepšuje, jakou soutěž hraje, jak ji hraje, jak ji může hrát za pár let, to je ojedinělé. Na druhou stranu budu rád a všechny kluky podpořím, aby jejich cesta byla taky tak úspěšná, jak je zatím u Filipa Chytila.

Ze začátku sezony jste s ním byl v častém kontaktu. Jak je to teď?

Poslední týdny je toho míň, protože hrají prakticky obden. Zavoláme si třeba jednou týdně, probereme věci, jak to vidí, jede se dál. NHL vrcholí, čeká ho poslední měsíc a on vidí, jak těžká ta soutěž je.

Poznal to na vlastní kůži hlavně ve chvíli, kdy ho trenér New York Rangers Quinn na dva zápasy posadil na tribunu, že?

Bylo to vyústění situace. Filipovi trošku docházely síly, protože na takový nápor nebyl nikdy zvyklý. Před dvěma lety začal hrát českou extraligu, to odehrál nějakých 40 zápasů. Loni nastupoval v AHL za Hartford, tam zvládl nějakých 40 až 50 zápasů. Dnes má na kontě přes 60 zápasů. Srovnejte si to s extraligou, která začíná o měsíc dřív a má 52 kol základní části. Přitom rychlost a náročnost zápasů NHL je někde jinde. Na to nebyl zvyklý, docházely mu síly. Rangers správně zareagovali tím, že ho na týden vyndali ze sestavy a nechali ho potrénovat. Dneska je zpátky a hraje dál.

Loni v létě jste spolu trénovali na stadionech v Kroměříži a Uherském Hradišti, ale v budoucnosti by to mohlo být jinak. V hokejovém zákulisí se proslýchá, že chystáte stavbu zimního stadionu na Slovácku. Potvrdíte to?

Je tady skupina investorů, která reaguje na stav a vytížení zimního stadionu v Uherském Hradišti. Projekt je na začátku. V Hradišti, Starém Městě a Kunovicích hledáme místa pro stavbu ledové plochy. Něco na způsob druhé plochy ve Zlíně. Nízkorozpočtový projekt, možná se dvěma ledovými plochami a s tribunami pro několik stovek diváků. Nějaké schůzky už se uskutečnily, ale teprve začínáme.