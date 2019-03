Na zlínské hokejisty platí pohyb. Zamotá je Boleslav?

Středočeši se doma nedokázali vyrovnat s urputnou defenzivou Zlína, zvládli ho porazit pouze jednou ze dvou zápasů, a pokud nyní dvakrát padnou při odvetách na Moravě, budou mít zítra po sezoně.

V předkole play off je nyní po dvou bitvách na boleslavském ledě vyrovnaný stav 1:1 na zápasy. Ve výhodě se tudíž ocitl Zlín.

Předkolo play off Mladá Boleslav – Zlín 3:1 Mladá Boleslav – Zlín 0:2 Zlín – Mladá Boleslav 17.00 ČT Zlín – Mladá Boleslav 17.00 PÁ ? Mladá Boleslav – Zlín NE

„Čekám další bojovné střetnutí, ale doufám, že budeme šťastnější a třetí zápas urveme my,“ věří před dnešním utkáním boleslavský brankář Jan Růžička.

Právě na jeho výkonu bude hodně záležet. Anebo se mezi tyče postaví jeho kolega Gašper Krošelj?

Trenéři mají na výběr ze dvou vyrovnaných gólmanů a předem rozhodně svou volbu neprozradí.

V prvních dvou duelech dostal přednost mladý Růžička, i proto, že letos ve vzájemných střetech proti Zlínu vykazoval skvělé statistiky. V obou zápasech předkola teď inkasoval pouze jednou, takže také nyní svou práci odvedl výtečně.

Připadal si jako na divadle

„Pro mě jako pro gólmana bylo lepší to druhé utkání,“ srovnával Jan Růžička. „Zlínští hráči se tlačili víc do brány a víc stříleli. Den předtím jsem si připadal, jako když jsem v divadle. Šla na mě jedna střela za tři minuty. Jednou to bylo těžší po psychické stránce, podruhé po fyzické,“ vyprávěl boleslavský odchovanec. Jakmile vyšlo najevo, že na sebe v předkole narazí právě Boleslav a Zlín, ihned se všeobecně začala předpokládat přísně defenzivní partie. A očekávání budiž naplněno, především ze strany Beranů.

Zlín totiž v prvním duelu téměř nestřílel a v tom druhém pro změnu zavřel obranu natolik, že se Boleslav prakticky nebyla schopná dostat do šancí.

„Dokázali jsme je zaskočit pohybem a důrazem. Jenže oni se oklepali a ve druhém utkání už byli připravení,“ všiml si Jan Růžička. „To jsem poznával klasický Zlín. Chodili do brány a bylo tam hodně osobních soubojů. Bylo to takový příkladný zápas play off.“

Podobný se dá očekávat i dnes, Zlín bude na svém stadionu určitě nesmírně houževnatý.

Poradí si Boleslav?