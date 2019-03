Vítkovický obránce odvolal trest. Fair play, to by prý Sparta neudělala

„Pokud to tak cítil, udělal správně. Tak se to má dělat,“ říká dvougólový útočník David Květoň, který zařídil vítězství 2:1.

„Hrabal je férový hráč,“ uznává brankář Patrik Bartošák.

A přidává rýpnutí do soupeře: „Nečekal jsem to, tak jsem byl trochu překvapený, protože si nemyslím, že by někdo ze sparťanů něco podobného udělal. Férové gesto a klobouk dolů.“

Přece jenom: je to play off, jde o (ne)úspěch v sezoně a Vítkovice dostaly zadarmo přesilovou hru. Navíc si Moravané ve velkém stěžovali na přehnaný důraz sparťanů na brankáře Patrika Bartošáka.

„My se šarvátek vůbec nebojíme. Spíš bylo těžké na jakýkoliv jejich faul v našem brankovišti reagovat. Protože pro nás to jsou automaticky dvě minuty. Snažili jsme se to ustát, ale myslím, že sekery na našeho brankáře by si rozhodčí měli pohlídat,“ myslí si Hrabal.

Argumentů, proč se nepřiznat, by tak člověk mohl najít hned několik.

„Ale my si to musíme uhrát jinak, ne chtít přesilovky, které nebyly,“ upozorňuje Květoň.

„Mě mrzelo, že jsem Rastyho (Deje, poznámka) praštil. Ani nevím, jestli kolem nějací hráči Sparty byli, možná někdo ležel na zemi. Pro mě šlo o automatickou věc,“ vysvětluje samotný Hrabal, který poslal Deje na šití.

A dodal, že mu dobrý skutek možná vyplatil. Hrabal totiž sám v závěru třetí třetiny usedl na trestnou lavici, Sparta přesilovou hru hrála výborně. Ale gól nedala, naopak Vítkovice z následného protiútoku vstřelila vítězný gól.

„To jsem trnul. Měli jsme štěstí. Asi karma...,“ říká vítkovický obránce.