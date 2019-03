Někdo se vrátí, dva další vypadnou. Už se ani nevztekáme, říká Hamrlík

„Tolik jsem jich ani nečekal,“ poznamenal druhý kouč hokejistů Zlína Martin Hamrlík při pohledu na prořídlé řady mužstva.

Po dvou těžkých duelech předkola extraligového play off a pozdním návratu z Mladé Boleslavi dobíjeli zlínští hráči energii různě. Někdo se sklouzl na ledě, jiní si zašli na masáž, nebo se jen tak protahovali.

„Když vyhrajete, tak únavu tolik nevnímáte a odjíždíte s dobrým pocitem,“ připomněl obránce Jakub Ferenc, že Zlín ve druhém zápase Boleslav vynuloval 2:0 a srovnal stav série na 1:1.

Ferenc odehrál v úterý 26 minut. Extrém. Nad dvacet minut se dostali i další tři hostující beci, zatímco z Mladé Boleslavi tuhle hranici překonal pouze exzlínský Kotvan.

„Věděl jsem, že to bude přes dvacet minut, ale tolik jsem nečekal,“ prohodil Ferenc.

Předkolo play off Mladá Boleslav – Zlín 3:1 Mladá Boleslav – Zlín 0:2 Zlín – Mladá Boleslav 17.00 ČT Zlín – Mladá Boleslav 17.00 PÁ ? Mladá Boleslav – Zlín NE

Nebylo zbytí. Po zranění Gazdy dohrávali hosté úterní mač na pět zadáků. Nasazení studeného mladíka Padrnose nechtěli trenéři riskovat. „Když hrajete na pět obránců na konci zápasu a jste v tempu, tak to ani nevadí,“ mávl rukou Ferenc.

„Kluci rychle střídali, minuty jim nabíhaly. Naštěstí se v žádném střídání neuvařili jako v prvním utkání, kdy nás soupeř točil a borci nemohli minutu dvě vyjet z pásma,“ doplnil Hamrlík.

Zlín se dokázal vyrovnat i s bobtnající marodkou obránců. V Mladé Boleslavi vůbec nenastoupili kapitán Žižka s Řezníčkem. Po prvním zápase skolila viróza Valentu, o Gazdovi už šla řeč.

„Je to telenovela, jak jsme pořád zranění. Když se někdo vrátí, tak stejně zase dva vypadnou. Už se ani nevztekáme. Jen řekneme: Nemáme, sežeňte,“ ušklíbl se Hamrlík.

Sportovní manažer Jiří Šolc tak v úterý naložil a dovezl do Boleslavi Novotného se Zbořilem, které si klub v nouzi vypůjčil z prvoligového Přerova.

„Potvrdili kvalitu, jsme s nimi stoprocentně spokojení. Bruslařsky i silově to zvládají. Je vidět, že mužský hokej hrají dlouho a mají zkušenosti,“ ocenil Hamrlík jejich výkonnost. „Novas je zkušený bek, Zbořa mladší, ale hokej také umí. Byli tady v sezoně, vědí, co mají hrát, a hrají výborně,“ přitakává Ferenc, také původem z Přerova.

Oba dnes dostanou s největší pravděpodobností znovu šanci. Z kvarteta marodů má reálnou šanci se vrátit Řezníček.

„Zápasy jdou hrozně rychle za sebou, člověk by chtěl hrát, ale musí být solidní ke spoluhráčům. Přiznat si, že to nejde naplno, a nelézt na led. Každý den se to ale zlepšuje a snad to bude dobré,“ odfukoval Řezníček, který jako jeden z mála včera trénoval naostro.

Berani budou potřebovat každého schopného hráče. Ač má série za sebou jen dvě utkání, nejpozději v neděli bude hotovo. Ve Zlíně doufají, že už do Boleslavi nepojedou.

„Když kluci nastoupí jako do druhého zápasu, mělo by to dopadnout dobře. Naší výhodou bude domácí prostředí. Lidé nám pomůžou, dodají energii,“ spoléhá Hamrlík na podporu fanoušků.

Oba zlínské zápasy vypuknou v 17 hodin.