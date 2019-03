Sparta se znovu hroutí už v předkole. Ukončí tři roky trvající mizérii?

„Vždycky, když jsme měli nůž na krku, předvedli jsme parádní výkon. Teď nám nezbývá než dvakrát vyhrát,“ inspiruje se předchozími úspěchy útočník Lukáš Klimek. Jak sparťané už několikrát zopakovali, play off pro ně začalo už někdy na přelomu ledna a února. Jenže o to dřív teď může nejatraktivnější část sezony Pražanům skončit.

A znovu už v předkole, které bylo pro tým s velkým S na hrudi konečnou i před rokem. Od prohraného finále s Libercem v roce 2016 navíc Sparta nezvítězila v jediném duelu play off.

2017 - třetí Sparta jde do čtvrtfinále na rivala z Brna. Dvě porážky sice byly až v prodloužení, celkové skóre 0:4 na zápasy ale znamenalo jednoznačnou potupu.

2018 - po nevalné sezoně se Pražané probojovali z poslední postupové příčky do předkola. Z něj se pakovali po třech prohrách s Libercem. Tým musel za trest sledovat další průběh play off v televizi.

Ke stejně bleskovému závěru zatím spěje i současná série s Vítkovicemi. Obě utkání v Ostravě měla náboj play off plný šarvátek a emocí. A oba zápasy, které skončily shodně 2:1 pro moravský celek, měly z pohledu Sparty další společný jmenovatel.

Mizernou střeleckou produktivitu. Jak v prvním, tak i v druhém střetnutí se svěřenci trenéra Uweho Kruppa dostali do střelecké převahy, jak si ostatně pokaždé dávají za cíl. Jenomže v obou střetnutích se stal jediným střelcem na jejich straně mladý objev Lukáš Rousek. I přes pozitivní herní projev jsou dva góly ve dvou zápasech zatraceně málo.

Jako první na prázdniny?

„Dobře chytá jejich gólman Patrik Bartošák, i když my z něj hrdinu děláme tak trochu sami,“ uznával slabou koncovku sparťanský útočník Jiří Černoch. On sám se s vítkovickým brankářem dostal do ostrého konfliktu ve druhém utkání, i když na pravou bitku mezi nimi nakonec nedošlo.

„Je super rozhodit jejich nejlepšího hráče. Na totéž se může těšit i v Praze,“ přispěl k vyhrocené atmosféře Černoch. Na rozdíl od paralelně hrané série mezi Mladou Boleslaví a Zlínem je tato nabitá trestnými minutami a nezůstává jen u popichování mezi mantinely.

Jenže ač může být znervóznění Bartošáka jakkoliv pozitivní, výsledkově jsou to právě Ostravané, komu je momentálně hej. Sparta se bude chtít v klíčovém utkání sezony spolehnout i na podporu publika, které je v této sezoně s průměrnou domácí návštěvou 9 042 diváků na zápas znovu nejpočetnějším v soutěži.

Pokud se Sparta ve čtvrtek večer nevzchopí, bude prvním extraligovým týmem, kterému začnou prázdniny. Pražanům nezbývá než nechat na ledě všechno a zkusit vrátit sérii do Ostravy na rozhodující pátý mač.

A přestože patří sparťané doma k nejhorším celkům, poslední klíčový duel na vlastním ledě zvládli - výhrou v posledním kole nad lídrem z Liberce si pojistili postup do play off.

Zvládnou tentokrát oddálit brzký konec sezony? Utkání začíná v 19:00 a sledovat jej můžete online.