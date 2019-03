Sparta tohle nemá zapotřebí, glosuje provokace vítkovický Bartošák

Jak těžký byl druhý zápas série?

Hodně těžký. Tušili jsme, že taková ta série bude. Nikdo nečekal nějaké přestřelky a nádherný hokej. Ani jeden z týmů to letos v základní části nepředváděl. Naopak musí hrát bojovně, rvát se o každý metr ledu, což oba zápasy dokazují. My jsme byli dvakrát ti šťastnější, ale stále máme před sebou kus práce.

Nepřipomínal vám dnešní zápas spíš box než hokej?

Byla to jejich taktika mě trochu znervóznět. Myslím, že dostali takové pokyny od trenérů, protože včera se mi zápas asi povedl. Takže jeden z pokynů zřejmě byl, aby do mě zajížděli. V první třetině se jim to párkrát povedlo, pak jsme si k tomu něco řekli v kabině a od druhé třetiny mě tam kluci výborně hlídali.

V jednu chvíli jste se po sekeře od soupeře těžce zvedal.

To bylo přesně ono. A bylo jich tam více, když se na to člověk podívá. Rozhodčí nemůže vidět všechno, takže to zkoušeli a párkrát se jim povedlo do mě dloubnout, když to tak řeknu. Zároveň třeba Smejkal mě nezapomněl ještě narazit pravačkou, když do mě padal. To bylo takové dost... ne nefér, je to play off hokej. Ale myslím, že to nemají zapotřebí. Kdyby hráli více hokej, mohla by ta série třeba vypadat jinak.

Za stavu 1:1 jste opět předvedl důležité zákroky. Hlavně Hlinka se tam pokoušel procpat puk mezi betony. Vybavujete si ty šance?

Teď vůbec nevím, abych řekl pravdu. Vím, že měl šanci, když jsme vedli 2:1 a dostal tam krosem přihrávku. Snažil se mi zamést puk mezi nohy. Nakonec mě trefil do hokejky, odrazilo se to ven a získali jsme puk. Měli několik možností, ale já jsem v brance od toho, abych kluky podržel a zákrok udělal. Kdybych góly pustil, mohla být série jinde. Jsem rád, že mi kluci pomohli a že i já můžu naopak pomoct jim. Proto v sérii zatím vedeme.

Vedete 2:0 stejně jako před dvěma lety v předkole s Plzní. Co udělat jinak, abyste sérii dotáhli do vítězného konce?

Jet do Prahy s tím, abychom ukončili sérii už ve čtvrtek. Určitě to nebude lehké, Spartě už půjde o všechno. Základní část se jim moc nepovedla, takže se to budou snažit dohnat alespoň v tom předkole. Sparta ví, že není nic ztraceno. A my sami víme, že nic není hotovo, dokud jeden z týmů nevyhraje tři zápasy.