Půl století rolbařem. Začínalo se s džípem, směje se stálice Sparty

Hokej

Zvětšit fotografii Sparťanský rolbař Vladimír Nováček (druhý zprava) dostal od klubu k pracovnímu jubileu pamětní dres. Vpravo vedle něj útočník Lukáš Pech, vlevo asistent trenéra Jaroslav Nedvěd a obránce Jan Piskáček. | foto: HC Sparta Praha

dnes 12:59

Ač to jeho jméno praví, ve svém oboru rozhodně nováčkem není. Vždyť Vladimír Nováček dělá rolbaře hokejové Spartě už více než půl století, kdy se mu holešovická aréna stala druhým domovem. „Od přesunu Sparty do O2 arény už to ale není ono,“ posteskl si 83letý ledař.