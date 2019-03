ONLINE: Uspěje Sparta ve Vítkovicích? Mladá Boleslav hraje se Zlínem

Pondělí ukázalo, že v předkole play off nezáleží na postavení týmů v tabulce. Byť Vítkovice zakončily základní část na sedmém místě a soupeř na desátém, Sparta na ledě hostů sehrála vyrovnaný duel.

První kolo předkola play off Vítkovice - Sparta 2:1 Mladá Boleslav - Zlín 3:1

„Bylo to o jednom gólu. Klidně jsme mohli vyhrát my,“ řekl útočník Andrej Kudrna.



Co zlepšit? Kudrna vyjmenoval hned několik věcí: zvýšit tlak na brankáře, být důraznější a využívat přesilové hry a dorážky před brankou.

Také Vítkovice řeší problém, jen ne na ledě. Do hlediště s kapacitou přes 12 tisíc míst totiž v pondělí usedlo „pouze“ 5 739 diváků. V lákavé sérii se čekal větší zájem. „Ptám se, Ostravo, kde jsi byla? Kluci si to za tu dřinu nezaslouží. Jsme tady deset jedenáct měsíců a děláme to pro tuhle fázi sezony,“ vyjádřil zklamání vítkovický trenér Jakub Petr.

Na druhou stranu nemusel řešit výsledkové zklamání. Jeho tým doma vyhrál, vede v sérii hrané na tři vítězná utkání a výkon svěřenců se mu líbil. „Co se týká přístupu hráčů, nemůžu říct ani půl slova,“ uznal Petr.

Pochválit mohl i obránce Jana Výtiska, který svedl pěstní souboj s pražským Richardem Jarůškem. „Je to předkolo, boj o play off, musí to být bitva. Proto nechápu, proč jsme dostali tolik (14) trestných minut. Nehráli jsme půl třetiny, to není dobře. Člověk se pobije a dostane 14 minut, to nemá cenu,“ štvalo Výtiska.

Mladá Boleslav překvapila ještě před začátkem pondělního utkání. V bráně totiž nastoupil 22letý brankář Jan Růžička na úkor zkušenějšího Gašpera Krošelje. Mimo sestavu zůstal kvůli zdravotním potížím i nejproduktivnější hráč Michal Vondrka. „Vondrka nehrál proto, že přišel s nějakou virózou, a nedokážeme říct, kdy se vrátí,“ vysvětlil později trenér Miloslav Hořava.

Přesto domácí nad Zlínem slavili. Díky hattricku Lukáše Žejdla zvítězili 3:1. „Můj první hattrick v chlapech, takže moc hezký pocit. Takový malý sen každého hokejisty,“ culil se Žejdl po utkání.

Výrazně pomohl i Růžička v bráně, který inkasoval až v poslední minutě, kdy lotyšský obránce Ralfs Freibergs protlačil puk mezi betony.

Ačkoliv vedení Boleslavi do 60. minuty 3:0 napovídá, že se o výsledek bát nemusela, oba trenéři mají mají jiný názor.

„Byl to strašně těžký, vyrovnaný zápas. Týmy jsou skoro stejné,“ řekl Hořava



„Na hráčích obou týmů byla vidět trošku nervozita. Ve druhé třetině jsme měli spoustu zbytečných vyloučení, což nás stálo spoustu sil,“ dodal trenér Zlína Robert Svoboda.