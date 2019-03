Zlínský obránce Žižka: Fandím a věřím, že ještě dostanu šanci

Kapitán devátého týmu základní části přesto věří, že si letos ještě zahraje. Ale k tomu potřebuje, aby mužstvo i bez něj přešlo v předkole přes Mladou Boleslav. Série na tři výhry začala včera po uzávěrce vydání na ledě středočeského klubu.

„Tuto sérii odfandím a věřím, že kluci mi dají šanci ve čtvrtfinále,“ poznamenal 39letý Žižka, který ze sestavy vypadl po 45. kole.

Jak moc kapitána týmu štve, že v nejdůležitější fázi sezony je mimo hru?

Ne že mě to štve, dokonce mě to se... Stalo se mi to v nejnevhodnější dobu. Poslední kola základní části jsem strávil jako fanoušek a bylo to hodně nepříjemné. Radši bych byl na ledě a měl to ve svých rukou, než jenom stál na střídačce a fandil. Ale beru to tak, jak to je. V kabině jsme si řekli, že chceme postoupit. Musíme dostat do hlavy, že je to válka. Už loni jsme byli v předkole, což mohla být zkušenost pro ty, kteří to předtím nehráli. Teď je potřeba, abychom to využili. Série bude krátká, nesmí se vypustit žádný zápas. Musíme do toho dát úplně všechno, jako by to byla poslední utkání v sezoně.

Jste při pobytu na střídačce hodně nervózní?

Jsem takový nevrlý. Na druhou stranu to vidím jako hráč, ne jako fanoušek. Neříkám si: Ježišmarjá, mu to přeskočilo hokejku. Dovedu se vcítit do hráče, vím, jaká může být kvalita ledu, jak na tom může být fyzicky v určitých fázích střídání. Vím, že některé chyby se stát můžou, nejsem klasický fanoušek.

Jste nevrlý i doma?

Tam to vypouštím, netahám to domů. Takové je to jen na zimáku.

Jak to vůbec s vaším zraněným prstem vypadá?

Neurychlím to. Ještě týden ho budu mít zafixovaný. Otázkou je, kdy a jak to budu cítit v ruce. Snažím se trénovat a udržovat se v kondici, ale nedá mi to to co zápasy. Bohužel. Tuto sérii odfandím a věřím, že kluci mi dají šanci ve čtvrtfinále.

Není trošku frustrující trénovat, když nevíte, zda vám to ještě k něčemu bude?

Kluci si ze mě dělají srandu, že kdyby byli v mé kůži a v mých letech, už jsou dávno někde na horách. Pořád mě to baví, i když je to pořád dokola, bez puku. Cítím šanci, musím být připravený. Jsme profesionálové. Nemůžu to nechat tak, že budu měsíc sedět na lavičce, nic nedělat, a kdyby to přišlo, vlítnout na to. Takhle to nejde. Musím být připravený.

Jak jste se vůbec zranil?

V utkání s Vítkovicemi jsem po smolném třetím vyloučení šel na led na další oslabení a hned přišla střela od modré. Chtěl jsem ji chytit, protože Káša (Libor Kašík) by přes nás moc neviděl. Byla to taková švestka, že mně to přes rukavici prostřelilo kost. Bohužel hokej přináší zranění. Ale že bych se z toho životně hroutil, to ne.

Během své dlouhé kariéry jste odehrál spoustu zápasů v play off. Už se vám někdy stalo něco podobného?

Při mém prvním roce ve Slavii jsme hráli čtvrtfinále s Libercem. Hned v prvním zápase mě trefil tuším Venca Nedorost a zlomil mi žebro. Celou sérii jsem odmarodil, ale do semifinále už jsem byl připravený naskočit. Bohužel v sedmém utkání jsme prohráli. Jinak jsem za celou dlouhou kariéru odehrál v play off všechny zápasy. Měl jsem i zlomený prst, ale to byl poslední článek na ruce, hokejka se s tím držet dala. Teď to nejde.

Co je pro hokejistu horší, zlomené žebro, nebo zlomený prst?

To je jedno, jakákoliv zlomenina je omezující. Ale je blbost riskovat, aby to špatně srostlo nebo abych měl nějaké trvalé následky. Věřím klukům, že postoupíme a ještě si play off zahraju. Pojedu i do Boleslavi, chci to vidět na vlastní oči.

Do play off jste postoupili navzdory tomu, že spousta expertů vás před sezonou pasovala na baráž. Čím to, že jste jejich předpoklady tak výrazným způsobem vyvrátili?

V sezoně byly momenty, kdy se nám nevedlo, ale pořád jsme neměli brutální sérii porážek. Pořád jsme věděli, že budeme bojovat o desítku. Předpokládali jsme, že o ni budeme hrát až do posledního kola, a nakonec se tak stalo. Jsem hrdý na tým, že jsme nemuseli řešit záchranářské boje. Body, které jsme si vytýčili, jsme uhráli, byly tam i nějaké nad plán. Na začátku sezony jsme měli problémy se zraněními, ale vzali to na sebe kluci, kteří byli předtím ve druhém sledu. Sezonu odtáhli neskutečným způsobem. Tým šlapal celý rok, v kabině jsme neměli žádné problémy. Jsme tu odchovanci, co mají vztah ke klubu, nikdo se na nic nevykašlal. Sezona probíhala velice dobře a věřím, že bude ještě pokračovat.