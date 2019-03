Zlínský útočník Ondráček: Za rány jsem rád, zjistil jsem, že rameno drží

„Jsem rád, že jsem dostal nějaké rány a zjistil, že rameno drží,“ prohodil nejproduktivnější hráč Beranů, který hrál v pátek po absenci trvající tři týdny.

Nastoupil jste se sebezapřením?

Kdybych si nebyl jistý, že můžu do zápasu jít, tak bych do něho nešel, protože bych pak riskoval dlouhodobější zranění. Doktor mi dal také svolení. Chodil jsem na injekci, plazmy a čekal jsem, co mi řekne, jak se to hojí. Hojilo se to podle předpokladů. Musím mu poděkovat. Jsem rád, že můžu naskočit na nejdůležitější část sezony.

Boleslav vs. Zlín Mladá Boleslav – Zlín 19.00 PO Mladá Boleslav – Zlín 19.00 ÚT Zlín – Mladá Boleslav 17.00 ČT Zlín – Mladá Boleslav 17.00 PÁ Mladá Boleslav – Zlín NE První a případný čtvrtý zápas série vysílá přímým přenosem O2 TV Sport, druhý a třetí ČT Sport. Začátek případného pátého utkání zatím nebyl stanoven. Vstupenky se dají koupit přes klubový web či na terminálech Sazky. Po domácích zápasech bude posílena autobusová doprava od zimního stadionu.

Tři týdny jste nemohl týmu pomoct. Štvalo vás to hodně?

Když je hráč na tribuně, je vždycky nervózní. Ale kluci to zvládali perfektně. Z jedenácti posledních zápasů vyhráli osm. Jen doufám, že si to přeneseme do předkola.

Tam vás čeká Mladá Boleslav.

Těžký soupeř. Hodně bruslivý. Mají dobrou obranu. Noví trenéři jim vtiskli nový systém. Zápasy proti nim bývají fyzicky hodně náročné.

V základní části jste je třikrát porazili. Znamená to něco?

Vůbec nic. Maže se to. Důležitá je aktuální forma. Budou rozhodovat maličkosti. Snad budou letos na naší straně.

Začínáte dvakrát venku. Je to velká nevýhoda?

Při rozhodujících zápasech je domácí prostředí výhoda. Na začátku je to ošidné. V prvním utkání budou pod tlakem. Doufám, že to dokážeme využít.

Závěr základní části jste hráli na krev. Kolik sil vám zbylo?

Máme celkem mladý tým a měli bychom mít natrénováno. Jasně. Kdyby se šlo na pět zápasů v sedmi dnech, bylo by to náročné. Ale když zvládnete předkolo, tak vás to hodně napumpuje. Necháme se překvapit, kolik nám zůstalo sil.