Sparťan Kudrna po prohře ve Vítkovicích: Klidně jsme mohli vyhrát my

Bude to o jednom gólu i v dalších zápasech?

Těžko předjímat, ale brankáři jsou na obou stranách výborní a patří k nejlepším v lize. My se musíme víc tlačit do branky. Snažíme se o střely, ale chybí ten tlak. Vítkovice hrají výborně z defenzívy, ale myslím, že jsme se jim v tom vyrovnali. Rozhodující gól padl z dorážky a takové situace musíme využívat i my.

Co říkáte na tu nepříznivou sérii Sparty v play off?

Je čas to změnit. V hlavě to nemáme, do každého zápasu jdeme vyhrát a na to, co bylo v minulosti, se nedíváme. Soustředíme se na další zápas.

Oba góly jste dostali po vašich šancích. Před prvním jste měli tlak asi minutu, ze kterého vám domácí utekli do brejku.

To je přesně ono. Byli jsme víc na puku a hráli docela dobře. Škoda těchto situací, že jsme po našem tlaku dostali gól. Není to nic příjemného, ale člověk se do dalšího střídání snaží jít s cílem napravit to a vyrovnat. Určitě nás to nesráželo.

Do vedení jste se mohli dostat za stavu 1:1, co šlo jinak?

Jinak? Dát gól. Ten puk mi tam trošku poskakoval a snažil jsem se ho jednoduše zakončit. Bohužel, mohlo to být 2:1 pro nás a z protiútoku jsme dostali gól. Moje chyba, mohlo to dopadnout naopak.

V závěru jste zkoušeli power play, ale nedostali se do tlaku, proč?

To neplatilo jen v závěru, ale v celém zápase. Musíme mít větší tlak do brankáře, na konci už každý skáče do střel a před brankou je to hodně pokryté. Musíme také využívat přesilovky a být důraznější.