Kometa deklasovala Chomutov, Sparta ukončila domácí sérii Hradce

Hokejisté Hradce vyhráli osm domácích utkání v řadě, jenže do střetnutí se Spartou nevkročili vůbec dobře. Pražané vyhráli první třetinu poměrem 3:0 a přestože byli Východočeši v závěru blízko vyrovnání, zůstali nakonec bez bodu.

Chomutov na ledě Komety otevřel skóre, ovšem pak museli Piráti lovit se své sítě jeden kotouč za druhým. Pod vysokým triumfem Brna je dvěma góly podepsán Martin Zaťovič, po třech bodech nasbírali Peter Mueller a Jakub Orsava.

Hned ve dvou ze čtyř úterních duelů slavili brankáři čisté konto. Karlovarský Filip Novotný dokázal zkrotit všechny střelecké pokusy Olomouce, v brance Mladé Boleslavi zase exceloval Gasper Krošelj, který zabránil gólové radosti v Litvínově.



Předehrávku 40. kola obstaraly už na začátku ledna Vítkovice s Pardubicemi (Ostravané zvítězili 4:1). Soutěžní kolo zkompletují středeční zápasy Třince se Zlínem a Liberce s Plzní.

Hradec Kr. - Sparta 2:3

Jindy skvělá úspěšnost Hradce na domácím ledě se v úvodu zápasu otřásla v základech. Jako první překonal gólmana Maxwella z úniku sparťanský mazák Pech, k němuž se záhy přidali tečující Buchtele a Smejkal, jenž těžil z důmyslné přihrávky Rouska.

Ač si domácí zachovávali výraznou střeleckou převahu, skóre stále přálo opačné straně. Velkou zásluhu na tom měl hostující brankář Machovský, kterého dokázal překonat až v 47. minutě šťastným gólem Zámorský. Domácí tlak tím začal nabírat na tempu, a o to víc poté, co na rozdíl jediného gólu snížil Lessio. Víc už ale Hradec nezmohl a doma prohrál po osmi triumfech v řadě.

Petr Svoboda (Hradec Králové): „Sparta z minima vytěžila maximum. Hokej, který si představujeme, jsme začali hrát až od druhé třetiny. Dostávali jsme Spartu pro tlak, ale dnes jsme bohužel neproměnili ani vyložené šance, i když tam několikrát byla i prázdná brána.“

Uwe Krupp (Sparta): „První třetina byla velice důležitá, měli jsme velmi dobrý start. Ve druhé se obraz hry změnil, Hradec forčekoval a vytvářel si šance. My jsme ty svoje neproměnili. Ale jsem na hráči pyšný, Machovský chytal skvěle.“

Karlovy Vary - Olomouc 2:0

Můj dům, můj hrad - toto pořekadlo dosud rozhodně neplatilo v případě Energie, která od začátku prosince vyhrála doma jen dvakrát. Proti Olomouci ale šli Západočeši rychle do vedení zásluhou Beránka, který využil Vlachovy přihrávky.

Vyrovnat mohl Ostřížek, jenže blafákem na domácího brankáře Novotného nevyzrál. Místo toho navýšil karlovarské vedení dorážející Balán. Hanáci výraznější ohrožení soupeřovy branky nevymysleli a Energie tak mohla poprvé od 7. prosince oslavit vítězství za tři body.



Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Hráči dnes obětavostí a týmovým výkonem šli za vítězstvím od prvního do posledního střídání. Když už nějaký problém byl, tak nás podržel Filip Novotný. Extrémní nasazení a bojovnost nám dnes přinesly tři body.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „V zápase bylo mnoho sražených a zblokovaných střel, které se až k domácí brance nedostaly. A když už něco prošlo, tak je zlikvidoval výborný Filip Novotný. Pro nás je zdejší aréna zakletá, protože jsme tady odehráli dva zápasy a nedali jediný gól.“

Litvínov - Ml. Boleslav 0:4

Příležitost otevřít skóre měla Verva v úvodním dějství hned několik. Hned v jeho úvodu vyrazil Hanzlův pokus mladoboleslavský gólman Krošelj, domácí následně nevyužili ani jednu ze dvou nabídnutých přesilovek. A když svou tutovku neproměnil ani Hübl, poslal Radim Zohorna do vedení Boleslav.

Dále už řešil ožehavější situace domácí brankář Petrásek, který vychytal Žejdla při přečíslení, na nahození Pabišky už ale nedosáhl. Litvínov nevyužil ani jednu z pěti přesilových her, za hosty naopak přidali po gólu ještě Kousal se Šťastným. Boleslav se díky třetí výhře v řadě posunula na sedmé místo tabulky.

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Nepodařilo se nám navázat na nedělní výkon. Z naší strany snesla měřítko pouze první třetina. Nebyli jsme schopni proměnit přesilové hry. Bez gólu se vyhrát nedá.“

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): „První třetinu nás domácí, kteří hráli výborně, zatlačili. Měli hodně šancí, ale nás podržel brankář. Ve třetí části se nám podařilo vstřelit branku na 2:0 a poté na 3:0. Byl to těžký zápas, myslím si, že výsledek neodpovídá průběhu hry.“

Brno - Chomutov 7:1

Když v sedmé minutě otevřel skóre Raška a hned po něm mohl zvýšit chomutovské vedení Gut, málokdo by tušil, jak zdrcující porážku nakonec Piráti utrpí. O srovnání se ještě v polovině první části postaral Mueller, který tak nastínil velký večer elitní formace Komety (společně s Holíkem a Zaťovičem).

Ta proti Chomutovu nastřádala celkem sedm bodů. Zejména ve druhém dějství zařadili domácí o několik rychlostních stupňů výš a začali sázet do branky gólmana Pavláta jeden gól za druhým. 19letý brankář tak na své druhé extraligové vystoupení této sezony v dobrém vzpomínat nebude. Kometa zvítězila potřetí v řadě, Chomutov padl ve čtvrtém utkání po sobě.

Kamil Pokorný (Brno): „První třetina nebyla z naší strany vůbec dobrá. Jsem rád, že hráči po nepovedené první třetině přepnuli v hlavách a soupeře porazili. Erat nehrál kvůli zdravotnímu problému, ze stejných důvodů jsme ve třetí třetině stáhli Tomáše Plekance.“

Jan Šťastný (Chomutov): „Nechci, aby to vyznělo jako nějaká výmluva. My ctíme kvalitu soupeře, ale bohužel jsme přijeli bez gólmanské jedničky a bez sedmi hráčů základní sestavy. V situaci, v níž se nacházíme, se to nějak sešlo. Když to řeknu lidově, tak kdo měl u nás brusle, tak odjel na utkání.“