Může Sparta ohrozit favority ligy? A jsou Pardubice odsouzené k baráži?

Hokej je hra nepředvídatelná, nicméně při pohledu na tabulku se nabízí snad jen Sparta, která touží smazat neúspěchy z posledních let. Je však otázkou, jestli na to má. Jestli je její kádr schopný konkurovat elitě.

„Osobně si myslím, že ne. V minulosti sice ukázala, že se dokáže v play off probrat, ale letos je ten tým nevýrazný. Dvě lajny jsou staré, hráči budou víc unavení a neutáhnou zápasy, kterou jdou ve vyřazovací části rychle za sebou,“ soudí televizní expert Milan Antoš, který se na Spartě snaží hledat atributy navíc, které by jí dávaly naději.

Jenže je nemůže najít. Zpočátku sezony to byl brankář Machovský, jenž předváděl solidní výkony a tým držel. „Jenže teď tam nic nevidím. Není tam faktor, o který by se tým mohl opřít - techniku, tvrdost, rychlost, přesilovku... Deváté místo prostě odpovídá skladbě týmu. Ať se to někomu líbí, nebo ne, tak Spartu za favorita nepovažuju.“

Má na Liberec s Třincem jen Kometa?

Těmi jsou bezpochyby Liberec s Třincem. A z mnoha důvodů. Oba kluby jsou suverénní hráčsky a herně natolik, že by si v čele tabulky zasluhovaly mnohem větší náskok, než jaký ve skutečnosti je.

„Celkově se mi zdá, že to obě organizace vzaly za správný konec. Jsou finančně zajištěné, to je důležité. Mají hráče, kteří jsou schopni rozhodnout. A celkově fungují na vysoce profesionální úrovni, což dělá největší rozdíl. Jistě, nemusí uspět v play off, to se může stát. Celkově jsou ale oba kluby dobře nastavené,“ souhlasí Antoš.

Jestli někdo může ohrozit tuhle dvojici, pak jedině čtyři týmy pod ní. Pochopitelně Kometa jako obhájce titulu, která v základní části nikdy vyloženě nevyčnívá. Hodně se dá čekat od Plzně, jež výrazně stoupá po příchodu Jana Kováře. Progres v posledních letech zaznamenávají Vítkovice a svou kvalitu má i Hradec.

Pak už přichází kvalitativní rozestup. Antoš však překvapí: „Osobně bych nezatracoval Mladou Boleslav, která je hrozně nevypočitatelná. Nikdo neví, jak zahrajou v play off. Mají tam dobré hráče a mladé, kteří se chtějí prosadit. Nikdy nevíte, jak se vyspí Vondrka s Klepišem, kteří jsou schopní dávat góly a pozlobit i týmy jako Liberec.“

Úspěch Chomutova ohrožují finanční trable

A co ukázaly odehrané tři čtvrtiny extraligy o situaci na spodku tabulky? Jsou Pardubice s Chomutovem odsouzené k baráži?

„Pardubice rozhodně, ale Chomutov bych ještě neodepisoval,“ říká Antoš, jenž si všímá krize Karlových Varů. Na ně svěřenci Vladimíra Růžičky ztrácí už jen pět bodů.

Chomutovský trenér Vladimír Růžička (vpravo) přemýšlí v utkání svého týmu s Olomoucí.

„Vary hrajou výborně rychlý přechod středního pásma s bleskovým zakončením. Ale jinak jsou vepředu úplně bezzubí, v útočné třetině se neudrží na puku. Góly z tlaku od nich téměř nevidíte, hrozně trpí tím, že nejsou schopní zamáčknout soupeře kombinací. Proto věřím, že Chomutov může ten náskok ještě dohnat.“

Otázkou však zůstává, zda to zvládne vzdor problémům, které ho stíhají - Piráti nedostávají výplaty. Nekončící a opakující se trable mohou klub dohnat právě v rozhodujícím závěru sezony. Je ostatně zřejmé, že Chomutov i v případě úspěchu čeká do budoucna těžká dřina, která může skončit špatně.

„Když máte dva tři roky po sobě ekonomické potíže a neumíte se z nich dostat, tak je to jenom otázka času. To můžou bojovat, jak chtějí. Stejně tak Pardubice - pokud si nevyčistí účetnictví, tak lepší hráče nekoupí. Současní na víc nemají. Může se povést jeden rok, ale pak vás to dožene,“ soudí Antoš.