Olomoučtí hokejisté si střeží play off pozice. Zaútočí i na šestku?

„Pro Braňa to byl těžký zápas. Málo střel, ale důležité vychytal,“ chválil trenér Jan Tomajko.

Piráty zdolala Mora vůbec poprvé v sezoně a poprvé se radovala také z vítězství i gólů na svém stadionu v novém roce. Dvakrát doma vyšla naprázdno. „Konečně se to povedlo. Klobouk dolů před fanoušky, že nás přišli podpořit v takovém počtu i přes to, jak jsme hráli,“ děkoval útočník David Ostřížek, který krásnou kličkou obránci Jankovi i brankáři Pavlátovi v první třetině srovnal. „Konečně jsem zase po pár zápasech dal gól.“

Ostřížek hrál výborně. Připravoval šance, byl nebezpečný.

Stejně jako jeho kumpáni z elitní letky centr Jan Knotek a křídelník Aleš Jergl. Všichni tři skórovali.

„Musíme ještě trošku zodpovědněji dozadu, ale jinak jsem rád, že nám to sedí,“ těší Ostřížka, jehož trenéři povýšili do zahajovací formace. „Jsem za to strašně rád. Budeme se snažit hrát jenom líp.“

To potřebuje celý tým, ač navázal na vítězství 2:1 ve Zlíně. Ale herně to nebylo přesvědčivé. Možná i proto, že k marodům Káňovi, Dujsíkovi, Holcovi, Nahodilovi a Škůrkovi přibyl ještě důležitý centr Kolouch, jemuž zákeřně zlínský útočník Okál zlomil nos.

„Bylo to vydřené, nelepilo nám to, nebylo to úplně ono. Ale je super, že jsme zápas dokázali otočit, ukazuje to, že sílu máme,“ říká Ostřížek. „Neřekl bych, že bychom hráli špatně, ale nedokázali jsme si poradit s jednoduchou hrou Chomutova. Nezachytávali jsme kontry, měli jsme opticky víc ze hry, ale byli nedůrazní v zakončení,“ vyčítal Tomajko.

Dnes (17.30) čeká sedmé kohouty bitva v Karlových Varech. S čím jdou do poslední čtvrtiny extraligy?

Budou si hlídat desítku zaručující předkolo play off – na jedenáctý Zlín mají osm bodů k dobru, ale Berani hráli o zápas méně. Anebo zaútočí na šesté Brno, na které ztrácí čtyři body, a dostanou do se play off přímo? „Jdeme do toho s tím, abychom potvrdili, že můžeme hrát s každým. Určitě nebudeme počítat body. To je vždy cesta do pekla,“ povídá rázně Ostřížek.

Olomoucký brankář Branislav Konrád v rámci oslav vítězství nad Chomutovem zabořil hlavu do sněhu.

Výhodou Olomouce je, že osm z posledních dvanácti kol hraje doma. „Což je obrovská výhoda,“ přikývne Ostřížek. „Je dobře, že jsme teď aspoň něco z venku odvezli, i když to nebylo úplně ono,“ připomíná bod po divoké prohře ve Vítkovicích 6:7 na nájezdy.

I s tímto zápasem kohouti bodovali potřetí v řadě a vypadá to, že kolísavá křivka jejich výkonnosti se opět ubírá správným směrem.

Právě včas. „Je super, že zase vyhráváme, to musíme zaťukat. Ještě máme dva zápasy před repre pauzou, musíme do nich jít naplno a vyhrát je,“ velí Jergl. „Forma týmu jde nahoru, usadili jsme zase, doufám. A myslím, že výkony budou lepší a lepší.“