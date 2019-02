Olomoucký Irgl zase pálí: Ještě se může stát cokoliv

Byl to jeho třetí gól po návratu z marodky, navázal na dva zásahy z minulého kola proti Vítkovicím a v sezoně skóroval posedmnácté.

Puk jste trefil ze vzduchu, nebo hned po dopadnutí na led?

Jak dopadl na led. Naštěstí mi to přistálo na hůl, já jen máchl. Byla tam spousta štěstí.

Rozhodl jste velmi důležitý zápas i z pohledu play off, že?

To každopádně, protože si myslím, že jsme nezačali dobře, první třetinu jsme byli ospalí, znovu jsme to po sobě plácali. Nedali jsme si jednu normální nahrávku. Musíme hrát více na puku i za cenu toho, že se to nepodaří. Musíme si více dovolit a hrát. Bylo vidět, že se i lehce bojíme hrát, ale tyhle body jsou pro nás zlaté. Pořád je však patnáct kol do konce. Stát se může ještě cokoli, je spousta bodů ve hře a my musíme opravdu šlapat každý zápas a sbírat body. Každý bodík pro nás znamená moc.

Zlínští působili po verdiktech sudích hodně podrážděně...

Já jsem tu situaci neviděl. Byli podráždění po gólu, kdy signalizovali ofsajd. Ale to nechci hodnotit. Rozhodčí to tak zapískal, tak to tak je.

Vy jste emoce na uzdě udrželi.

Ale to je jiné, my jsme vedli. Emoce hrají v hokeji obrovskou roli. Kolikrát to taky neudržím, ač třeba pravdu nemám. To k hokeji patří.

Po tvrdém faulu Okála nedohrál se zlomeným nosem Petr Kolouch. Jak jste to viděl?

Myslím si, že Okál ještě dostane trest. Tam nebyl ani puk a zákrok přímo na hlavu, odhaduju, že minimálně ještě dva zápasy dostane. Koloušek odjel do nemocnice.

Změnili jste něco po sedmi obdržených gólech od Vítkovic?

Nezměnili jsme nic. Spíš to bylo v první třetině znát, že sebevědomí chybělo. Když dáte šest gólů venku a stejně nevyhrajete, tak... První třetina opravdu nebyla dobrá. Pak jsme se do toho lehce dostávali a hra vypadala líp a líp, ačkoli musím říct, že po druhém gólu měl soupeř spoustu šancí.

Jediný gól Zlína dal Jakub Herman. To je už klasika, že se trefí hráč proti bývalému klubu.

Udělal to výborně. Byla to i má chyba, měl jsem s ním jít možná víc dolů, myslel jsem, že si ho vezmou už beci, ale beci tam nebyli. Musím se na to ještě podívat. Kdybych šel dolů, možná bych ho měl.

V neděli vás čeká doma předposlední Chomutov, v sezoně se vám s ním nedaří. Jak na něj?

Věříme, že když se nám teď herně až tak nedaří, že se to otočí a konečně vyhrajeme.