Elitní lajna úřadovala. Zlomili jsme to, ulevilo se olomouckému kouči

Jergl hledá skulinky u hlavy Aleš Jergl se raduje z gólu, za ním Jan Švrček, Už to vypadalo, že situaci v 50. minutě za stavu 1:1 přehrál. Místo střely z dobré pozice jen naznačil a zajel za bránu. Pak však Aleš Jergl trefil z nulového úhlu šibenici a rozhodl o vítězství hokejové Olomouce nad Chomutovem (3:1). „Šancí jsme měli dost, mohli jsme rozhodnout trošku dřív. Sice padl později, ale padl,“ oddechl si útočník s bilancí v sezoně 11 gólů a devět asistencí. Viděl jste, že tam má brankář skulinku?

Viděl jsem, že není celý nakloněný k tyčce, že má místo kolem hlavy, tak jsem to zkusil. Mířil jsem tam. Se Zbyňou Irglem to trénujeme na každém tréninku. Málem jste akci přehrál, že?

Vyplul tam puk stejně jako v první třetině, kdy jsem to napálil a branku minul, tak jsem doufal, že tam lehnou, a lehli oba dva, nějak se to tam pomlelo, vystřelil jsem aspadlo to tam. Chomutov trápí ekonomické problémy, je předposlední, ale kladl poměrně tuhý odpor, že?

Musíme se víc cpát do brány. Měli jsme tolik šancí, že to mělo skončit jiným výsledkem. Mně chyběla přesnost. Vždy chci rychle zakončit a někdy je to na škodu. Když si vystojím brankáře a napálím ho do břicha, tak je to zbytečné. Často to vypadalo, že chcete zakončovat do prázdné brány místo rychlé střely.

To je pravda, ale hlavně že jsme vyhráli. Jak sladká je domácí výhra po měsíci a půl?

Je to super, že zase vyhráváme, to musím zaťukat, ale není to všechno. Ještě máme dva zápasy před repre pauzou, musíme do nich jít naplno a vyhrát je. Teď jste uhráli ze dvou zápasů šest bodů. Úleva?

Všem spadl kámen ze srdce, tohle jsme potřebovali. Po letech na hraně sestavy jste vypracoval do elitní lajny, hrajete v životní formě. Užíváte si to?

Super, trenéři mě hrají, musím jim to vracet góly a pomáhat k vítězství. Za prostor na ledě jsem rád. Pořád musím na sobě pracovat. V jaké formě jdete do poslední čtvrtiny základní části?

Forma týmu jde nahoru, usadili jsme zase, doufám. A myslím, že výkony budou lepší a lepší.