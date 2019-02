Úchvatné představení a Jerglova paráda. Jak Olomouc zlomila Třinec

Silový centr Jan Knotek vyhrál snad každý souboj. A navíc měl toho večera mnoho vtipných nápadů. Třeba: ze středního pásma vyslal v 56. minutě přesnou žabičkou do nájezdu parťáka Aleše Jergla a subtilní hokejista, na němž dres tak trochu plápolá, ukázal parádu. Á la Tomáš Hertl či Marek Malík v NHL si dal hokejku mezi brusle za sebe a puk poslal nad brankáře Kantora. Wow!

„Nakoukané je nemám, ale viděl jsem to. Občas to zkusím na tréninku, většinou na mladší gólmany,“ smál se. „Jel jsem z boku a jediné, co mě napadlo, bylo dát si puk pod nohu.“

Úchvatné páteční představení nažhavené Olomouce nemohlo mít lepší tečku. „Je znát, jaké nabral Aleš sebevědomí,“ chválil olomoucký trenér Jan Tomajko.

Druhý Třinec jeho banda porazila 5:2 a díky třetí výhře z posledních čtyř zápasů se drží na osmém místě. „Kdo nic nezkusí, nic nezkazí,“ hlásil Jergl s tím, že kdyby tým nevedl o dva góly, zakončil by jinak. „To bych střílel na lapačku.“

Diváci v plecharéně tleskali vestoje. Morávka přehrála Oceláře. Po nejlepším výkonu sezony. Jak to kohoutům bruslilo! Všem formacím.

Veterán František Skladaný lítal jako zamlada. Kanonýr Zbyněk Irgl zrovna tak, navrch jistě proměnil trestné střílení na 4:2. Šestnáctiletý centr Tobiáš Handl zaujal statečností i úspěšností v soubojích proti matadorovi Polanskému. A vyhraným buly, kterým nabíjel pohotovému Tomečkovi na úvodní trefu.

„Začali jsme dobře, na rozdíl od předchozích zápasů, kdy jsme prohrávali. Hráči si víc věřili, a přestože jsme pak prohrávali 1:2, nebylo to pro ně tak složité otočit jako jindy,“ vypozoroval Tomajko.

Mladý bek Jakub Galvas předvedl drzé sólo v přesilovce a bekhendovou střelou si v závěru druhé třetiny připsal vítězný gól. Zkušený zadák Švrček zase rozdával hity, útočníka Vránu sroloval ve středním pásmu. Technik Ostřížek neváhal padnout do bomby třineckého odstřelovače Rotha.

Jaký rozdíl oproti předchozí porážce 0:2 po matném výkonu v Karlových Varech. „Třinec chce hrát hokej, Vary taky, ale jejich systém nám nevyhovoval,“ přemítal Jergl.

Rozdíl byl i v tom, že po uzdravení křídelníka Holce konečně trenéři Mory poskládali čtyři kompletní útoky. Ve středu dopřáli mančaftu den volna, dobili baterky a vyplatilo se. Kohouti připomínali smečku hladových vlků, kteří mají dostatek sil si potravu uštvat sami.

Trestné střílení Martina Růžičky z Třince brankář Olomouce Branislav Konrád vyrazil.

„Hráli jsme náš hokej celý zápas - když můžeme, tak napadáme, když ne, tak bráníme,“ shrnul Jergl. „Makali jsme, věděli jsme, že bude repre pauza, tak jsme do toho šli. Výborná výhra. Braňo Konrád skvěle zachytal, super výkon od celého mančaftu.“

Tomajko přikývl: „Hráče musím pochválit, předvedli výborný výkon. Byli jsme o trošku lepší než soupeř. Před repre přestávkou je to pro nás vzpruha, protože Třinec má vynikající výsledky a předvádí pěkný hokej. I pro naše sebevědomí důležité vítězství.“

Třinecký asistent Marek Zadina uznal: „První půlku zápasu jsme se drželi našeho plánu. Přineslo nám to ovoce, vedli jsme 2:1. Olomouc se ale ve třetí třetině dostala na koně a zápas dohrávala v euforii. Kantor chytil ještě spoustu šancí.“

Co vymyslí šikula Jergl příště? „To nemůžu říct,“ mrkl.