Plzeň zdolala Kometu, Litvínov drží předkolo. Liberec navýšil náskok

Důležité vítězství 2:1 po samostatných nájezdech uhrál desátý Litvínov na ledě jedenáctého Zlína. Díky tomu drží poslední pozici zaručující postup do předkola play off, navíc navýšil náskok na svého rivala na čtyři body.

Pozici v desítce si upevnila i Sparta, která zdolala Vítkovice 3:0. Třetí místo udržel Hradec Králové, jenž zvítězil 3:1 v Chomutově. Cennou výhru 5:2 nad Třincem vybojovala Olomouc. Díky němu má Liberec v čele tabulky čtyřbodový náskok, jelikož zvládl duel v Pardubicích a vyhrál 1:0.

Chomutov - Hradec Králové 1:3

Piráti popáté za sebou nebodovali. Hradec o třech bodech rozhodl dvěma góly v prostřední třetině. Nejprve se trefil Pavlík, který před brankou tečoval Cingelovu střelu mezi betony gólmana Peterse. V následné přesilovce zvýšil náskok Koukal, jenž z mezikruží umístil puk bekhendem k tyčce. Snížení Sklenáře z ostrého úhlu domácím přineslo naději, ta však dlouho netrvala. Pavlík druhým gólem v čase 43:01 vrátil domácí na zem.

Vladimír Růžička (Chomutov): „První třetina vyzněla jasně pro Hradec, přehrával nás, ale my jsme na druhou stranu dobře bránili. Nějaké šance pochytal brankář Peters. Paradoxně ve druhé a třetí třetině jsme hráli slušně, ale druhá třetina rozhodla v náš neprospěch. Dostali jsme dva góly a Hradec si to v poslední třetině pohlídal. Rozhodlo také to, že jsme v poslední třetině nevyužili přesilovku pět na tři.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Jeli jsme do Chomutova s vědomím, že to bude těžký zápas. Od nás nebyl výkon ideální a rádi bychom se prezentovali jiným hokejem. Byl to spíš takový boj z obou stran. Vyskytovalo se spousta nepřesností. Bodů z Chomutova si moc vážíme.“

Mladá Boleslav - Karlovy Vary 3:2

Domácí počtvrté za sebou vyhráli. Tentokrát se však pro outsiderovi docela nadřeli. Vary totiž dokázaly duel ve druhé třetině otočit dvěma góly: šťastně vyrovnával Vlach, protože si jeho nahození od zadního mantinelu srazil Pláněk do brány, a pak dal gól veterán Skuhravý. Domácí vrátil do hry jiný mazák - Michal Vondrka v přesilovce doklepl kotouč do prázdné po ráně Pláňka. A vítězný gól dal po změně stran opět v početní výhodě Kotvan ranou od modré.

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): „Prvních deset minut jsme odehráli dobře a zaslouženě jsme vedli. Pak ale Vary přidaly na obrátkách a do konce zápasu už byly lepší. My jsme bohudík uhráli šťastné tři body, a to díky výkonu našeho brankáře a přesilovkám. Jinak jsme byli padesát minut horším týmem.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Věděli jsme, že domácí jsou ve skvělé formě, tak jsme se připravovali na začátek zápasu. Ten měli domácí dobrý, zatlačili nás, hrozili z protiútoků a zaslouženě šli do vedení. Ale po deseti minutách se nám podařilo srovnat hru i pohyb a pak nám skvěle vyšla druhá třetina, kdy jsme šli do vedení. Bohužel nás srazily dvě technické chyby a Boleslav využila dvě přesilovky.“

Plzeň - Kometa 5:2

Plzeň nic nenechala náhodě a o vítězství rozhodla už v první třetině, kdy se dostala do vedení 3:0. Hostující Mueller sice vyrovnal po úvodní trefě Allena, ale klíčový gól dal Kovář, jenž proměnil své sólo od modré kličkou do forhendu a zasunutím mezi betony. Brno srazil 13 vteřin před sirénou Pour, jenž v přesilovce dostal pěknou přihrávku od Gulaše a pálil nahoru do protipohybu gólmana. Když na přelomu 54. a 55. minuty přidali další góly Kantner se Strakou, bylo definitivně rozhodnuto.

Ladislav Čihák (Plzeň): „Vstoupili jsme do zápasu přesně tak, jak jsme si řekli na poradě. Chtěli jsme být agresivní, dohrávat souboje, dobře nakládat s pukem a tlačit se do brány. Odskočili jsme v závěru třetiny využitou přesilovkou na 3:1. Ve druhé třetině jsme pořád drželi výborný výkon, přestože gól nepadl. Jsem rád, že jsme dohráli celý zápas naplno, což se nám nepodařilo ve středu v Liberci, kde jsme nezvládli třetí třetinu.“

Kamil Pokorný (Kometa): „Nám se dnešní zápas určitě nepovedl. Už v první třetině domácí ukázali, že byli dnes agresivnější a vyhrávali osobní souboje. Vytvořili si díky tomu spoustu dobrých herních situací a ujali se vedení 3:1. Tenhle stav trval téměř celý zápas. V pasážích, kdy jsme zvedli hlavu, jsme nedokázali dát kontaktní gól. Plzeň dnes vyhrála zaslouženě a já jí mohu pouze pogratulovat.“

Zlín - Litvínov 1:2N

Berani prohráli počtvrté za sebou, přitom do důležitého utkání nevstoupili špatně. Do vedení je dostal v čase 24:00 Sedláček poté, co hosté doplatili na to, že šli střídat v domnění, že sudí zapíská zakázané uvolnění. Ve 36. minutě však vyrovnal Trončinský ve vlastním oslabení střelou od modré. Duel nakonec dospěl do nájezdů, v nichž rozhodl zkušený Kašpar blafákem mezi brankářovy betony.

Robert Svoboda (Zlín): „Na zápase byla znát jeho tíha. Nervózní byly oba týmy. My jsme měli v první třetině nějaký tlak, ale nic významného. Poté jsme dali gól, vypadalo to, že to může být dobré, ale paradoxně jsme inkasovali při vlastní přesilovce. Duel byl nervózní až do konce, nicméně hráče musíme pochválit za bojovnost a snahu, nic nevzdali. Neproměnili jsme přesilovku čtyři na tři v prodloužení, v nájezdech byl soupeř lepší.“

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Věděli jsme, jak těžké utkání nás na žhavém zlínském ledě čeká. Říkali jsme si, že můžeme uspět jen v případě, že se vyvarujeme oslabení, budeme makat a hrát trpělivě. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, ale dokázali jsme zvítězit. Jsme šťastní.“

Olomouc - Třinec 5:2

Hanáci vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů, Oceláři naopak prohráli čtvrtý z šesti duelů. Rozhodující gól ve vyrovnaném duelu vstřelil v čase 39:21 mladík Galvas v přesilovce, když si to s pukem namířil až před brankoviště a bekhendem prostřelil gólmana Kantora. Definitivně rozhodl v 55. minutě z trestného střílení Irgl, jeho parťák Jergl přidal pátý gól o pouhých 29 vteřin později.

Jan Tomajko (Olomouc): „Na rozdíl od předchozích zápasů jsme dnes dobře začali. Před reprezentační přestávkou je to pro nás trochu vzpruha, protože Třinec má výborný výsledky i postavení v tabulce a musím říct, že předvádí i pěkný hokej. Takže pro nás dneska důležité tři body i co se týká sebevědomí do dalších zápasů. Bylo vidět, že si hráči začali trochu víc věřit. Potřebovali jsme takový zápas, kde dáme víc gólů.“

Marek Zadina (Třinec): „První půlku zápasu jsme se drželi našeho plánu. To nám neslo ovoce, dostali jsme se dvakrát do vedení, ale bohužel přišla ztráta na modré čáře a špatná rozehrávka, což nás stálo gól na 2:2. Pak jsme měli šanci, ale tu jsme neproměnili a Olomouc využila přesilovku. Třetí třetinu jsme se tlačili do útoků, chtěli jsme srovnat, ale pramenily z toho chyby, kdy se soupeř dostával do samostatných nájezdů, pak přišlo i trestné střílení.“

Pardubice - Liberec 0:1

Liberec o svém vítězství rozhodl už v čase 11:08, prosadili se prakticky z první vážnější akce: Valský dostal přesnou přihrávku k pravé tyči, odkud neomylně pověsil kotouč pod horní tyčku. Pardubice se snažily, ale na vyrovnání nedosáhli. Nejblíž k němu měli Marosz s Ihnačákem, jenž v polovině utkání krátce po sobě trefili tyčku. A jelikož na druhé straně zazvonil na brankovou konstrukci Hudáček, další gól už nepadl.

Ladislav Lubina (Pardubice): „Mrzí mě, že jsme utkání prohráli jednou brankou. Šli jsme do něj s obranným myšlením a s tím, že ho odbojujeme. Hráči to splnili, ale potřebovali bychom nějaký takový zápas uhrát, aby se psychika a myšlení hráčů zlepšily. Kluci ukázali, že je na čem stavět. Budeme pracovat dál a já jsem přesvědčený, že to v brzké době zlomíme i výsledkově.“

Filip Pešán (Liberec): „Věděli jsme, že dnešní zápas bude velmi složitý. Soupeř bojoval, bránil a byl velmi aktivní, ani jednu část zápasu jsme rozhodně nebyli lepší. Našli jsme cestu, jak vyhrát utkání po jedné podařené akci. Na druhou stranu musím říct, že i my jsme bojovali a hráli systémově správně, i když některá rozhodnutí nebyla ideální. Bojovností a systémem jsme možná lepší Dynamo porazili a odvážíme si cenné tři body.“

Sparta - Vítkovice 3:0

Klíčový a rozhodující gól vstřelil v čase 23:20 mladík Rousek po parádní výměně s Klímou a střelou pod beton brankáře Bartošáka. Domácí svůj těsný náskok udrželi až do konce, kdy přidali další dva góly do prázdné branky. Vítkovicím hra v power play nevyšla. Poprvé je potrestal Delisie po vyhraném buly odrazem o mantinel, podruhé Beran. Ostravané tak klesli na pátou pozici.

Uwe Krupp (Sparta): „Věděli jsme, že oproti zápasu s Hradcem Králové půjde o naprosto odlišné utkání. Vítkovice vycházejí ze silné defenzívy a na góly nepotřebují moc šancí, je to velmi trpělivé mužstvo. Trvalo nám zhruba dvacet minut, než jsme se dostali do provozní teploty, což byl asi následek emotivního duelu s Hradcem. Z počátku jsme působili vyšuměle, ale zlepšili jsme se. Ve druhé části se nám rozjely nohy a začali jsme více bruslit. Branka nám dodala hodně energii, to byl velmi důležitý faktor.“

Jakub Petr (Vítkovice): „Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale před zápasem jsme řešili spoustu problémů. Nikdy jsem tady nepropadal euforii, když jsme měli se Spartou takovou sérii, jakou jsme měli. Dneska budu ten poslední, který by mužstvo hanil. Klobouk dolů před výkonem, který jsme předvedli, protože v půlce zápasu nám vypadl další obránce, hráli jsme v pěti a musím říct, že tenhle zápas, i když jsme nezískali žádné body, je pro mě strašně důležitý do závěrečné části sezony.“