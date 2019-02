Mladík Rousek tahounem Sparty? Věřím si čím dál víc, křepčil po výhře

Hokej

Zvětšit fotografii Gólová radost hokejistů Sparty. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 7:58

A pak, že to s mladými nejde. Útočník Lukáš Rousek z hokejové Sparty byl v utkání s Vítkovicemi nejaktivnějším hráčem svého týmu. Ne náhodou se stal právě on střelcem vítězné branky při triumfu 3:0. „Naprosto úžasné,“ radoval se poté, co jej sparťanský kotel vyvolal zpátky na led.