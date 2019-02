Manko na předkolo narostlo. Začít vyhrávat za tři body, touží ve Zlíně

Zlomový zápas to nebyl, zní z Litvínova Hokejový Litvínov vyšel z klíčové bitvy o play off ve Zlíně jako vítěz. „Jsme strašně šťastní za výhru, ale nedá se říct, že nám to dodá klid do zbytku základní části. Ve hře je ještě hodně bodů, zlomový tento zápas nebyl,“ tvrdil litvínovský asistent Radim Skuhrovec. Před čtvrteční uzávěrkou přestupů ještě Litvínov získal do konce sezony na hostování obránce Sebastiena Pichého z Hradce, s Kladnem dohodl střídavé starty beků Martina Kehara, Brendona Nashe, brankáře Lukáše Cikánka, útočníka Patrika Machače a Jakuba Strnada. Z Litoměřic získal beka Aleše Pavlase a útočníka Markuse Korkiakoskiho. „Rozhodnutí angažovat tyto hráče jsme učinili především kvůli rozšíření kádru ve finiši sezony,“ uvedl generální ředitel Jiří Šlégr.