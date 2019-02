Už mi dávali sežrat, že nedávám góly, usmíval se plzeňský centr Kovář

„To vyplynulo ze situace. Skončili jsme v rohu, pak už prostě nešlo uhnout,“ říkal 28letý Jan Kovář po vítězství nad Kometou 5:2, která posunula Škodu na čtvrtou příčku tabulky.

Vážně tomu nic nepředcházelo? Vypadali jste oba docela nabroušeně...

Ne. Já ho hodně respektuji jako hráče i jako člověka, dokázal toho už strašně moc. Ale na ledě jsme soupeři, tam si nic nedarujeme.

Tak pojďme k jiné akci. Ještě předtím, za stavu 1:1, jste se dostal do brejku a překonal Vejmelku, od té chvíle jste vedení nepustili.

Už mi tady dávali sežrat, že jsem skoro měsíc nedal gól. Hned při prvním střídání jsem měl šanci a neproměnil ji. Když jsem šel do toho brejku, skoro mě to zaskočilo. Udělal jsem to dobře, ale puk jsem dával na blbé místo. Když mu přesto projel pod betony, hodně se mi ulevilo.

Byl jste překvapený, jak jste Kometu v utkání přehráli?

Od každého z nás to byl výborný výkon, plnili jsme na ledě to, co jsme si řekli. Jsem rád, že jsme vyhráli. Předchozí tři zápasy byly vyrovnané, ale vyhrálo je všechny Brno. Dokázali jsme si, že umíme hrát i s tak silným soupeřem, který hlavně v play off hraje vynikající hokej. Je to dobře pro naše sebevědomí. S nimi je to vždycky vyhecované, oba týmy to mají rádi. A diváci si to dnes určitě užili.

Jak na vás zapůsobila atmosféra před utkáním? Plzeň slavila 90 let hokeje, na ledě bylo na třicet klubových legend, aplaus v hledišti...

Bylo to skvělé! Ti borci tvořili plzeňskou historii, odvedli tady neskutečné věci. Spousta z nich mě trénovala, třeba pan Kořínek v Klatovech. No, s některými, třeba s Michalem Dvořákem, jsem i hrál. (úsměv) Jsem moc rád, že i my jsme pak odvedli dobrou práci a podtrhli velký večer.

Hned v neděli vás čeká Sparta, jak uspět v Praze?

Je to houževnatý soupeř, hrají o všechno. Víme, jaký styl nás čeká. Nekomplikují si to, jsou to vysocí hráči, kteří hrají pořádně do těla. Je jen na nás, jak se na to připravíme.

Pak už vás čekají Švédské hokejové hry. Jste rád, že trenér Říha v nominaci řekl vaše jméno?

Jsem moc rád. Už skoro rok jsem v reprezentaci nebyl, jsem zvědavý na nový realizační tým. A taky doufám, že si zahrajeme s Milanem (Gulašem) v jedné lajně. Nikdy jsem neměl moc šancí hrát v nároďáku s parťákem z klubu. Těším se na to moc.

V neděli 10. února hraje český tým proti Rusku, hned o den později Plzeň čeká dohrávka 16. kola extraligy znovu na Spartě. Počítáte s tím, že zápas stihnete?

Určitě s tím počítáme. Připraví se to tak, abychom byli včas zpátky.