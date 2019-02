Olomoučtí hokejisté si ve Varech ani neškrtli. Zakletá aréna, řekl kouč

Pro kohouty to byla za poslední dobu druhá porážka v zápase, který by měli povinně vyhrávat. V živé paměti je stále jejich debakl 2:6, který jim uštědřily utrápené Pardubice. Pak sice dokázala Mora ze tří zápasů vydolovat sedm bodů, jenže takto ztrácejí hodnotu.

Energie třináctkrát v řadě nebodovala naplno a doma na tři body čekala bezmála dva měsíce. Tentokrát však ležely velmi nízko, kohouti nedokázali za celý zápas dostat domácí do potíží ani pod souvislejší tlak.

„Tempo hry bychom asi měli určovat my, protože nikdy se nehraje dobře, když musíte podléhat soupeři,“ plánoval před zápasem na klubovém webu obránce Mory Jan Jaroměřský a ještě dodal: „Nesmíme je pustit do žádného přečíslení, už jsme tam hráli, dostali jsme tam čtyři góly většinou z nějakých brejků.“

Jenže na ledě se jeho postřehy Hanáci vůbec neřídili, už ve 4. minutě proměnil nahrávající Vlach se střelcem Beránkem rychlý brejk a přečíslení dvou na jednoho. Ve druhé třetině po sérii šťastných odrazů přidal druhý gól domácích Balán a pak už Energii jen stačilo hlídat prostor před pozorným gólmanem Filipem Novotným. „Filip chytal výborně, to musím uznat,“ vysekl poklonu Moták.

Jeho tým na něj poslal celkem 29 střel, jenže málo z nich by se dalo označit jako nebezpečných. Před brankou až příliš často chyběl červený dres jakéhokoliv kohouta, který by zaclonil a tečoval nahozené puky. „Zápas moc krásy nepobral, spíše to byl urputný boj. My jsme bojovali jenom v poslední třetině, kdy jsme si pár brankových šancí vytvořili. Domácí nám však svou obětavostí a výbornou obrannou hrou moc nedovolili. Bylo tam mnoho tečovaných a vyražených střel, takže se puk na Novotného ani nedostal,“ litoval Moták.

Největší šanci hostů tak měl za stavu 0:1 ve vlastním oslabení David Ostřížek, který ujížděl sám na branku. Vsadil stejně jako v neděli na bekhendovou kličku, ale na rozdíl od chomutovského Pavláta mu na ni Novotný neskočil. „Ráno na rozbruslení jsme si řekli, že musíme do utkání dát všechno, a jsem rád, že jsme ho zvládli. Velká pochvala jde samozřejmě do kabiny, jak si hráči za svým výkonem během všech střídání šli, a když už byl nějaký problém, tak nás podržel Filip Novotný,“ pochvaloval si karlovarský trenér Tomáš Mariška.

Olomouc usiluje o místo v první desítce, jež znamená předkolo play off. Aktuálně je osmá, jenže pořadí nemá tu největší váhu, klíčové je v poslední čtvrtině základní části počítat odstup od jedenáctého týmu. Ten je aktuálně osmibodový, avšak Zlín má dva zápasy k dobru.

Na západě Čech tak kohouti propásli šanci zajistit si klidnější spánek pro následující týdny. „Bohužel, je to dlouhá cesta tam a dlouhá cesta domů bez vstřeleného gólu,“ musí si Moták pomalu zvykat na trudný výlet přes celou republiku.