Liberec porazil Spartu a je první, Třinec naopak padl. Výhru slaví v Brně

Mladá Boleslav si podruhé během tří dní poradila se soupeřem z vrchních příček tabulky. Tentokrát si po Hradci vyšlápla na teď už bývalého lídra extraligy z Třince, v jehož barvách nastoupil poprvé útočník Petr Vrána.



Zastavit rozjetou mašinu se povedlo také Litvínovu, který na svém ledě přivítal Vítkovice. Ty v posledních týdnech prohrávají zřídkakdy, Vervě ovšem podlehly jednoznačně 1:5.

Vítěznou tendenci se naopak podařilo udržet Plzni, která porazila Energii v západočeském derby. Jiný, byť nelichotivý, směr udržuje i Sparta. Doma se jí dlouhodobě nedaří, proti Liberci však byla blízko minimálně bodu. O ten ji ale připravil čtyři minuty před koncem Radan Lenc. Ve třetí třetině se rozhodlo také utkání Olomouce s Chomutovem, které ovládli Hanáci poměrem 3:1.



Kometa začíná dávat zapomenout na porážky, triumf nad Zlínem 4:2 je druhým v řadě po třízápasové šňůře proher. Pod posledním úspěchem je dvěma zásahy podepsán Bedřich Köhler, který byl v jedné z mnoha brněnských šancí blízko hattricku.

V sobotní předehrávce 39. kola porazil Hradec Králové v pikantním východočeském derby rivala z Pardubic těsně 2:1.



Třinec - Ml. Boleslav 2:5

Kdyby v polovině první části dokázal domácí Ondřej Kovařčík využít Růžičkovy přihrávky před prázdnou branku, možná by se utkání vyvíjelo jinak. Skóre ale otevřeli Středočeši po teči Látala, který nastartoval povedené odpoledne v podání hostů.

Oceláři marně doháněli ztrátu, kterou postupně navýšilo pět různých mladoboleslavských střelců. Ve třetím dějství se třinecký gólman Šimon Hrubec poroučel po pěti inkasovaných gólech na střídačku. Slezané prohráli s Boleslaví poprvé v této sezoně, což je stálo umístění na čele tabulky. První zápas za Třinec tak zhořkl nové posile týmu Petru Vránovi.

Marek Zadina (Třinec): „Od druhé třetiny jsme tahali za kratší konec provazu. Hodně jsme propadali, soupeři jsme nabídli dost přečíslení a mohl dát více gólů. Když vám chybí zkušení hráči a výborní beci, tým to poznamená, ale tahle situace může potkat každého.“

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): „V úvodní třetině nám pomohl skvělým výkonem brankář Růžička, který byl základním kamenem naší výhry. Třinec byl ve velkém tlaku, měl šance. Důležité také bylo, že když Třinec snížil na 1:2, tak jsme mu rychle odskočili.“

Sparta - Liberec 1:2

Výměnou za Vránu putoval do Prahy z Třince lotyšský útočník Roberts Bukarts, ani on ale nezažil v novém působišti úspěšnou premiéru. Bílé Tygry poslal do vedení v první třetině po dorážce Ordoš a Sparta se vyrovnání dočkala až před druhou přestávkou, kdy v přesilovce rozjásal desetitisícové publikum Košťálek.

Další gólovou radost ale svěřenci trenéra Uweho Kruppa proti Liberci neoslavili, naopak Severočechy nasměroval ke třem bodům čtyři minuty před koncem Lenc. Pražané vyhráli z posledních 11 domácích duelů jen dva.

Uwe Krupp (Sparta): „V první třetině nás Liberec několikrát překvapil z přečíslení, ve druhé jsme to eliminovali. Vyrovnali jsme v přesilovce a odvedli jsme dobrou práci v oslabeních. Je to hořké a není to pro hráče lehké, že za to, co v utkání odvedli, nebyli odměněni body.“

Filip Pešán (Liberec): „Přišlo hodně lidí, ale zápas se jim asi nelíbil. Jak velký vliv na utkání měla kvalita ledu, nejsem schopen říci. Ale oba dva týmy se s ní potýkaly. Bylo to vidět na přesilových hrách a z naší strany na velkém množství ztrát puků ve středním pásmu.“

Litvínov - Vítkovice 5:1

Verva vkročila do utkání svižně, už ve druhé minutě rozezvučel tyč vítkovické branky Kašpar. Úspěšnější byl o něco později jeho spoluhráč Hübl, kterého za minutu následoval dalším gólem Jurčík. Ještě v první třetině sice snížil Olesz, poté však následovala tři oslabení Ostravanů, z nichž domácí paradoxně nepotrestali ani jedno.

Vadit jim to ale nemuselo, protože ve třetí části stvrdili litvínovský triumf další tři úspěšní střelci a rozhodli o skalpu silného soupeře. Severočechům pomohla také výrazná střelecká převaha (33:19).

Radim Skuhrovec (Litvínov): „Pro nás je to troška radosti po pátečním utkání, kdy jsme hráli špatně. Dnes jsme hráli to, co jsme si řekli. Povedlo se nám po dlouhé době zvítězit doma. Za pár hodin nás ale čeká další zápas a budeme rádi, když na dnešní výkon dokážeme navázat.“

Jakub Petr (Vítkovice): „Vstup do zápasu jsme neměli ideální. Ve druhé třetině jsme se zvedli a mohli jsme s utkáním něco udělat. Trošku mě mrzí rezignovaný výkon v koncovce zápasu. Dneska mi přišlo, že jsme byli všude pozdě, všechno nám trvalo.“

Karlovy Vary - Plzeň 1:5

V západočeském derby mohla vést Plzeň už po první třetině, jenže puk došel do branky až po vypršení času. Vzrušení na karlovarském stadionu ale bylo o přestávce i tak, jelikož se na tribunách strhla mela mezi příznivci obou klubů, kterou musela vyřešit policie.

Hostující fanoušci mohli ve druhé části už konečně oslavit i góly svého týmu, po Eberleho ráně do šibenice přidal další trefu Gulaš. Mikúšovo snížení do šatny vrátilo Energii naději, o kterou ji však ve třetím dějství definitivně připravily další tři zásahy Plzně. Na domácího gólmana Jana Bednáře mířilo v utkání 48 střel, teprve 16letý brankář si však připsal i asistenci na jediný gól Varů.

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Dnes jsme čelili velké ofenzivní kvalitě soupeře. Hrálo se v bouřlivé atmosféře a myslím, že vstup do utkání se nám povedl. Jediné, co mě mrzí, že jsme na konci utkání více nepomohli Honzovi Bednářovi, který nás celý zápas držel výborným výkonem.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Myslím si, že až na pár momentů jsme byli po celý zápas lepším týmem, využili jsme některé svoje šance a zaslouženě jsme vyhráli.“

Olomouc - Chomutov 3:1

Utkání, jehož bojkot údajně hráči Chomutova zvažovali kvůli nevyplácení mezd, načali lépe samotní Piráti. I přes ohromný tlak Olomouce se po Dudově pasu prosadil Dlouhý. Netrvalo však dlouho a domácí srovnali po šikovně zakončeném úniku Ostřížka.



Více šancí měli i nadále Hanáci, z čehož pramenila také rozhodující branka Jergla, který z ostrého úhlu propálil gólmana Pavláta. Závěrečnou pojistku přidal Knotek. Předposlední Chomutov prohrál páté z posledních šesti střetnutí, Olomouc se po výhře vyšplhla na sedmou pozici.

Jan Tomajko (Olomouce): „Neřekl bych, že jsme v první třetině hráli špatně, ale nedokázali jsme si poradit s jednoduchou hrou Chomutova. Opticky to sice vypadalo, že máme více ze hry, ale byli jsme nedůrazní v zakončení. Nakonec jsme zápas zlomili.“

Jan Šťastný (Chomutov): „Měli jsme tam spoustu šancí, které jsme neproměnili. To nás dnes stálo zápas. Rozhodl to okamžik, kdy dal soupeř gól z rohu a zlomil utkání na svoji stranu. Mrzí nás to, že hrajeme vyrovnané zápasy, ale nedokážeme je zlomit na naši stranu.“

Brno - Zlín 4:2

Až do třetí třetiny se opakoval stejný gólový vzorec - Kometa jde do vedení, Zlín srovnává. Od stavu 3:2 pro domácí (tři z těchto pěti gólů padly v přesilovkách) už ale Berani jen přihlíželi narůstajícímu tlaku Brna.

Z hromady šancí, z nichž jednou mohl završit hattrick Köhler, se nakonec ujala pouze střela Holíka. Na rozdíl od Vrány s Bukartsem prožil vítěznou premiéru obránce Zbyněk Michálek, jenž poprvé naskočil do akce v brněnském dresu.

Kamil Pokorný (Brno): „V první třetině jsme měli dát víc gólů a vyhrát ji mnohem výrazněji, místo toho jsme nechali Zlín vyrovnat.Vyhráli jsme zaslouženě, Zlín byl nepříjemný. Zbyněk Michálek při své premiéře odehrál výborný duel, z jeho hry byla cítit obrovská zkušenost.“

Martin Hamrlík (Zlín): „My jsme přežili první třetinu, kdy měli domácí spoustu šancí. Pak se odehrával vyrovnaný průběh, nás musí mrzet neproměnění mnoha šancí, kterými jsme mohli vyrovnat na 3:3. Kometa to potrestala“