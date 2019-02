Hradec Králové zdolal po boji Pardubice, prodloužení odmítl Pavlík

Hradec Králové - Pardubice 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Mountfield nastoupil bez nemocného centra Petra Koukala. Do středu prvního útoku se místo něj zařadil Daniel Rákos, který nastoupil k jubilejnímu 600. zápasu v extralize.

První šance měli domácí, ale Kloučka nepřekonali Miškář, Smoleňák a po chybné rozehrávce Cardwella ani Vincour. V šesté minutě se tak radovalo z vedení Dynamo, když Mikušův pokus od modré čáry tečoval mimo Maxwellův dosah Dušek.

Další možnost hostů měl Mandát. Pardubice se ubránily v oslabení po faulu brankáře Kloučka, při kterém jim pomohla po Paulovičově střele i tyč. V oslabení ale také zahrozil po Machalově akci Dušek. Mountfield odolal při Smoleňákově trestu a před první pauzou ve velké šanci neuspěl s pokusem o vyrovnání Cingel.

Po přestávce se domácí tlačili za smazáním ztráty. Klouček musel krýt Bezúchovu střelu a Rákosovou šanci po Smoleňákově přihrávce zpoza branky. Potom se dostal před pardubického gólmana Lessio, ale blafák zakončil vedle levé tyčky. Dynamo odolalo i při Ihnacakově trestu a v největší šanci po Cingelově zadovce nedosáhl na puk před odkrytou brankou Smoleňák.

Hradec se ubránil při Lessiově trestu a v polovině druhé části vyrovnal. Kukumberg nabil mezi kruhy Bezúchovi, proti jehož přesnému zakončení do levého horního rohu byl Klouček bezmocný. Šanci potom ubyly a na ledě se odehrával boj o každý puk. V 38. minutě se ocitl v dobré pozici Filip Pavlík, ale hostující gólman situaci zvládl.

Před třetí třetinou se při příchodu na střídačku pokusil jeden z diváků napadnout pardubického trenéra Lubinu, ale pořadatelská služba zasáhla. Na ledě se pustil Rolinek do Rákose a domácí dostali možnost přesilové hry, protože kapitán Dynama dostal dvouminutový trest a domácí útočník desetiminutový.

Pardubice se ubránily a stav se nezměnil ani při následném Vincourově trestu. Ve 49. minutě fauloval unikajícího Chalupu Mikuš, ale nařízené trestné střílení neproměnil Paulovič, kterému se nepovedl blafák do bekhendu. V 52. minutě Zámorský zastavil nedovoleně Poulíčka, ale Maxwell Maroszovu penaltu chytil.

Při Bezúchově čtyřminutovém trestu nepřekonal Maxwella znovu Marosz a následně ani Horký. V závěru mohl rozhodnout po Cingelově přihrávce Vincour, ale Klouček zasáhl. Na ránu Filipa Pavlíka od modré čáry o chvíli později už nestačil.

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Byl to velmi dobrý zápas. Na to, že se hrálo hned druhý den, tak to bylo rychlé a mělo to tempo. Oba týmy hrály agresivně, byly tam emoce a bylo to správné derby. My jsme do zápasu vstoupili špatně. Nezvládli jsme standardní situaci a dostali jsme gól. Trošičku to na nás padlo a od té doby jsme se snažili dostat Pardubice pod tlak. Vytvářeli jsme si spoustu šancí, ale Klouček v brance Pardubic podal výborný výkon a dlouho jsme nemohli dát gól. Nakonec se nám to povedlo. Zápas jsme si komplikovali zbytečnými vyloučeními. Tím jsme dostávali Pardubice na koně a podržel nás Brandon Maxwell. Spělo to k remíze a nakonec jsme byli šťastnější. Za víru ve vítězství a tlak jsme si vyhrát zasloužili. Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří byli opět skvělí.“

Ladislav Lubina (Pardubice): „Viděli jsme parádní utkání se vším všudy. My jsme trošku zaostávali ve druhé třetině, v které jsme se dostávali pod tlak. Ve třetí třetině jsme mohli taky přiklonit výsledek na naši stranu, ale bohužel se nám to nepodařilo a minutu před koncem jsme inkasovali. Před třetí třetinou mě dva fanoušci soupeře napadli. Standardně slovně a pak po jednom fyzicky, což je neuvěřitelné v extraligovém utkání. Je to smutné, ale tohle se může stát jen tady v Hradci Králové, nikde jinde.“

Branky a nahrávky: 31. Bezúch (Kukumberg, Vincour), 59. F. Pavlík (Cibulskis, Smoleňák) - 6. Dušek (J. Mikuš). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 6:4, navíc Rákos (Hradec Králové) 10 min. Bez využití. Diváci: 6890 (vyprodáno).

Hradec Králové: Maxwell - Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Rákos, Lessio - Vincour, Cingel, M. Chalupa - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška.

Pardubice: M. Klouček - Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, Cardwell, Budík - Horký, Mandát, Perret - Hovorka, Marosz, Rolinek - Koffer, Ihnacak, Machala - Machač, Dušek, Poulíček. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.