V Kometě věří, že trejd pomohl. Naše hra se změnila, míní Köhler

A co víc, výrazně vylepšil svoje výkony. Zatímco v Kometě se trápil, ve staronovém působišti Kašík nalezl svoji ztracenou pohodu. Z pěti zápasů s ním v brance Berani dva vyhráli a Kašíkova úspěšnost vystoupala na 94,16 procenta. V Brně to bylo slaboučkých 88,95 procenta.

„Nejsem s ním v kontaktu od doby, co odešel,“ pokrčil rameny Bedřich Köhler, exzlínský hráč v barvách Komety. „Věřil jsem, že (Kašík) na svoje někdejší výkony naváže. Nějak jsem o tom nepochyboval.“

Proti „oživlému“ bývalému spoluhráči jde Kometa s „oživlou“ vlastní formou. Aspoň v to doufá. V úterý na Spartě přerušila sérii tří porážek a její herní projev, s nímž soupeře v Praze předčila, šel nahoru.

„Naše hra se změnila. Hráli jsme líp, zodpovědně, víc spolu. Věřím, že naše další výkony se tomu na Spartě budou blížit a že se ustálí,“ pravil Köhler.

Otazníkem v brněnské sestavě bude složení obrany. V plné přípravě je Zbyněk Michálek, který se netají tím, že do reprezentační přestávky (tedy do začátku února) by rád nastoupil. Zbývají tři kola.

„Nechte se překvapit,“ uvedl neurčitě kouč Libor Zábranský. „Snaha je a Zbyňkovo nasazení v tréninku k tomu směřuje, aby naskočil co nejdřív. Definitivně to určíme v nejbližších dnech,“ doplnil.

Spokojenost po výhře na Spartě měl z komplexnějšího výkonu svého týmu. Ne jedna řada a komparz, jak to u Komety někdy bývá, ale čtyři fungující formace zařídily body.

Vznikl dokument o Kometě Z archivních i aktuálních záběrů, pohledů do zákulisí a rozhovorů vznikl dokument KOMETA:FILM (Z nebe do pekla a zpět), jehož premiéra je plánovaná na konec února. Od zápasu Komety proti Zlínu (a pak i na dalších zápasech) mohou fanoušci vyhrát vstupenky na premiéru v brněnském kině Scala koupí losů do Hokejové tomboly 50 na 50. Ukázku filmu si prohlédněte ZDE.



„Myslím si, že nám pomohla výměna Radima Zohorny za Kubu Orsavu,“ pochválil Zábranský svůj poslední z mnoha letošních manažerských tahů. Orsavu po trejdu s Mladou Boleslaví zařadil do třetí řady a líbil se mu tam.

„Třetí lajna hrála výborně, stejně jako čtvrtá lajna. S výměnou (Zohorny za Orsavu) jsme spokojeni, Kuba to na ledě potvrdil. Naskočil hned do velkého derby a zvládl ho perfektně,“ chválil Zábranský.

Vyrovnanost kádru by Kometa ale potřebovala udržet. „Pořád věřím, že to bude fungovat,“ říká Köhler, člen čtvrté formace a jeden z těch, kteří jsou zatím za očekáváním. „Proměnných je tolik, že výkonnost nejde naplánovat jako jízdní řád, ale věřím, že spolu budeme úspěšní,“ přeje si.