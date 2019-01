Nepřemýšlel o tom, že jsem na Kometě, líčil zlínský brankář Kašík

„Nepřipouštěl jsem si to, vůbec jsem nad tím nepřemýšlel. Co proběhlo, to už bylo,“ prohlásil Kašík po zlínské porážce 2:4.

Před zápasem k němu mířil nesmělý pískot, po inkasovaném gólu na něj pár křiklounů posměšně halekalo „díro.“ Ale nic bouřlivého. „My jsme si nic špatného neudělali, nic špatného jsem nikde neřekl. Dělám hokej a od toho se to odvíjí. Jestli jsem něco uslyšel, tak to k hokeji patří a je to naprosto v pořádku. Pro mě to byl obyčejný zápas, makal jsem za tým jako dvacet spoluhráčů. Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že jsem na Kometě,“ líčil Kašík.

Nad tím, že jim stojí v cestě bývalý spoluhráč, se pro změnu snažili zbytečně nedumat brněnští plejeři. Přesto se mohlo zdát, že přinejmenším Bedřich Köhler věděl, jak na něj. Až do včerejška nerozjásal brněnské fanoušky na domácím stadionu v extralize ani jednou, tentokrát to svedl hned dvakrát.

„Konečně jsem slyšel tu reakci na gól,“ liboval si třiatřicetiletý útočník, který dokonce sahal po hattricku. „Upřímně, já jsem si byl už jistý, že to je branka,“ komentoval situaci, kdy Kašík vytěsnil puk hranou lapačky. „Věřil jsem, že jsem to udělal dost dobře na to, aby to brankou skončilo. Přišlo mi, že Libor je dost zalezlý, tak jsem mu to dával na lapačku. Chybělo třeba pět centimetrů a mohl to být gól. Ale když jsem se díval na opakovačku, mohlo to být udělané líp.“

Zlínského odchovance to mrzet nemuselo, v dalších dvou případech totiž zvládl svého bývalého parťáka překonat. „Nechtěl bych říkat, že znám recept na Libora, to vůbec ne. Dorážka na brankovišti, do toho člověk plácne, ani nemá moc času. A druhá střela, tu jsem chtěl rychle dát z první, ať ho nachytám v jeho pohybu, a vyšlo to mezi nohy,“ líčil Köhler. „To bylo cvak, cvak, cvak, prostě to skvěle sehráli,“ smekl před precizní brněnskou přesilovkovou kombinací Kašík.

I díky tomu Kometa uspěla podruhé za sebou a upevnila si šestou pozici zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. Zároveň v jejím dresu zažil povedený debut obránce Zbyněk Michálek. „Odehrál výborný duel, z jeho hry byla cítit obrovská zkušenost,“ chválil brněnský trenér Kamil Pokorný.

Už zítra mohou mistři svou vítěznou minisérii prodloužit doma proti Chomutovu. „Je super, že jsme dvakrát vyhráli, ale chybí nám potáhnout šňůru čtyř pěti utkání za tři body. To jsme ještě nedokázali. Doufám, že to potáhneme teď,“ poznamenal Köhler.