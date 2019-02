Rodiče budou muset jezdit častěji, usmíval se dvougólový střelec Čerešňák

„Ani nevím, jestli jsem dvougólový večer v extralize někdy zažil. S rodiči si dáme večeři, bude to fajn,“ plánoval po zápase slovenský reprezentant Čerešňák.

Zdá se, že rodiče vám nosí štěstí...

Asi ano. Málokdy se dostanou až sem do Plzně, jezdí většinou na naše zápasy na Moravě. A co si vybavuji, když jsou v hledišti, většinou dám i nějaký ten gól.

Proti Litvínovu hned dva, jak jste ty situace viděl?

První byl v přesilovce. Snažíme se je hrát jednoduše, hodně střílet na branku. To se nám povedlo.

A ten druhý na 6:1?

Od Jardy Kracíka přišla krásná přihrávka a já si všiml, že jsem úplně sám. Stačily dva kroky a byl jsem na kruhu, pak jsem se jen soustředil na to, abych trefil branku. Že to šlo ještě o tyčku, to je takový bonus.

Výsledek vypadá hodně jasně, byl to tak snadný zápas?

Nebylo to určitě tak jednoduché. První třetina byla hodně náročná, lámalo se to až ve druhé, kdy jsme proměnili trestné střílení a přesilovku. Ten výsledek je hodně nadnesený.

Vyhráli jste popáté v řadě, podeváté za sebou bodovali. Máte teď hlavy hodně nahoře?

Vždycky taková série týmu pomůže a my se ji budeme snažit dál natahovat. Ale dobře víme, že jak přišla ta dobrá, může stejně rychle přijít i ta špatná. To nechceme. Takže jsme nohama na zemi. Teď se láme sezona, musíme sbírat body.

Upevnili jste si pozici v elitní šestce, už atakujete první čtyřku.

Dívám se na tabulku, na týmy okolo nás. Naším cílem je pořád play off, ale to je cíl spousty dalších mančaftů. Já doufám, že se nám ho podaří splnit a že do něj půjdeme z co nejlepší pozice. Takže nejhezčí by bylo začít čtvrtfinále doma.

Těšíte se na nedělní derby do Karlových Varů?

Naši fanoušci se tam zase chystají a přijedou nám pomoci. Těším se, ale čeká nás hodně nepříjemný soupeř.