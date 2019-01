Machovský po výhře v Hradci: Venkovní klid musíme přenést domů

Sparta hlavně jeho zásluhou znovu i na ledě třetího Mountfieldu potvrdila, jak velký rozdíl je v poslední době v její hře a výsledcích na domácím ledě a na hřištích soupeřů.



„Už jsem to s klukama rozebíral, mám talent udělat střelce z každého,“ komentoval Matěj Machovský gól, který dostal ve 47. minutě od Zámorského a kterým Hradec snížil do té doby jasné vedení Sparty na 3:1. Ve zbytku zápasu Sparta úspěšně bránila svůj náskok, byť domácí ještě snížili na konečných 3:2.

Zámorský střílel z velkého úhlu, pomohla mu něčí teč?

Vůbec ne, ale já už jsem měl hodně myšlenek na to, kam půjde jeho nahrávka. Bohužel tenhle gól jsem jim dal zadarmo a pak už nás měli na dostřel.

Dlouho na vás a na celý váš tým vyzrát nemohli, v závěru jste ale o svůj náskok mohli přijít úplně. Proč?

Dvě, dvě a půl třetiny jsme hráli vyrovnaný hokej, ale končili jsme zápas zbytečně pod tlakem a posledních pět minut už jsme se jen bránili. Přišlo mi, že jsme i trochu panikařili. Musím ale říct, že Hradec si vytvořil tlak a hodně šancí.

Skoro celý zápas jste měl hodně práce, mnohem víc než brankář Hradce Maxwell, domácí vaše spoluhráče výrazně přestříleli. Bylo pro vás těžké tenhle neustálý zápřah zvládat?

Takový zápas bych hrál klidně stále, každému gólmanovi se takhle chytá dobře, pro mě v pohodě. Než tam stát studený, dostat gól a zápas prohrát, tak raději tohle a nervy až do konce.

Na ledě velmi silného Hradce jste znovu potvrdili, že se vám lépe hraje na hřištích soupeřů než doma. Čím to podle vás je?

Protože venku hrajeme uvolněnější hokej. Doma je to nějaké stáhnuté, každý se snaží, opravdu chceme, ale jsme jakoby v křeči a z toho pak plynou chyby a prohráváme.

Co s tím?

Musíme venkovní uvolněnost přenést i domů a pak to půjde. Začátek sezony jsme měli doma výborný, teď je to jinak.