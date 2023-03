Hokejové Budějovice bojují o víkendu o záchranu. Pět faktorů rozhodne

Českobudějovická Budvar aréna je dlouho dopředu vyprodaná. Diváci uvidí velkou bitvu. Těžko čekat přestřelku a otevřený hokej. Jde o hodně. Značnou roli bude hrát psychika a to, kdo unese tíhu klíčového duelu. Ten začíná v pátek v 18 hodin. MF DNES nabízí faktory, které mohou souboj rozhodnout.

1. Přesilovky

Klíčové zápasy rozhodují přesilovky velice často. V souboji Motoru s Kladnem je to umocněné o to, že pro oba celky je to velká zbraň. Mají na tyto situace šikovné hráče. Jen Třinec dal z extraligy víc branek v početní výhodě než Budějovice a zdatně si v nich vede i rival.

„Přesilovky rozhodnou. Nikdo nesmí být líný a místo kroku navíc se nechat vyloučit. Nesmíme dělat chyby,“ ví asistent trenéra a sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Speciálními žlutými retro dresy si českobudějovičtí hokejisté připomněli v zápase s Libercem 35 let starou výhru tehdejšího týmu v základní části. Do zápasu nastoupil i hrající trenér Jiří Novotný (12).

Výhoda přesilovek byla znát i ve vzájemných zápasech. Zjednodušeně řečeno – kdo je využil, vyhrál. Při prvním triumfu Rytířů 2:1 v nich vstřelili obě branky. Pak Jihočeši dvakrát trestali fauly soupeře při výhře 6:1 a naposledy zužitkovali hned čtyři a vyhráli 6:2. „Tehdy byl výsledek sice jednoznačný, ale soupeř měl hodně šancí. To musíme omezit,“ tuší Novotný.

2. Psychika

Hlava dělá ve sportu hodně. A psychická odolnost se projevuje v těch nejtěžších chvílích. Kdo zvládne zahrát lépe a nebude ustrašený, má větší šanci na úspěch. „Zdravou nervozitu by měl mít každý. Bylo by divné, kdyby to tak nebylo. Já takové zápasy měl rád. Plný dům, hrajeme doma, každý souboj může hrát roli,“ přidává mistr světa.

Zkušenosti se Jiří Novotný snaží přenést i na své svěřence. „Zůstáváme pozitivní. Je to důležitý zápas, ale jak se říká, když nejde o život, tak nejde o nic. Když hráči nechají na ledě všechno, tak jim nemůžeme nic říct. I soupeř chce vyhrát, ale to může jen jeden,“ potvrzuje.

3. Brankáři

Oba kluby jsou v podobné situaci. Jedničky nezažívají optimální ročník a jejich náhradníci dosahují lepších statistik. Naposledy v Karlových Varech začal Jan Strmeň, ale ve druhé části ho nahradil Dominik Hrachovina. Budějovičtí pochopitelně nechtějí prozradit, kdo dnes půjde mezi tři tyče. „Víme, koho do branky dáme. Gólman je důležitý, ale v týmu je dalších dvacet lidí. Musíme mu pomoci, blokovat střely. Víme, že když jich máme víc než soupeř, tak většinou vítězíme,“ komentuje Novotný.

Tomáš Zohorna padá po střetu s Dominikem Hrachovinou.

U Rytířů je situace podobná. Naposledy chytal Adam Brízgala, ale byl u porážky 1:2 s Vítkovicemi. Dá se očekávat, že nastoupí spíš kanadská jednička Landon Bow. „Neřešíme, kdo jim bude chytat,“ tvrdí.

4. Osobnosti

Milan Gulaš a Lukáš Pech, proti nim Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. I tak se dá vnímat dnešní bitva. Oba kluby se spoléhají na veterány, kteří jsou zároveň hlavními ofenzivními hrozbami. Právě Pech v posledních dvou zápasech Motoru chyběl a bylo to znát. „Už ale trénuje, vrátil se i Tomáš Čachotský. Jsou po nemoci, což člověku nikdy nepřidá. Ale věříme, že oba nastoupí,“ naznačuje Novotný, který už sám kariéru definitivně uzavřel.

Milan Gulaš se snaží prosadit mezi karlovarskými obránci.

Pecha chtěl při nemoci zastoupit a dvakrát naskočil, ale znovu už do hry nepůjde. „Mám chronický problém se svalem, už mě nikdy nikdo v profesionálním hokeji neuvidí. Kdyby nevypadl Pecháček jako centr, tak bych do toho ani nešel. Zdravotně už to nedám,“ říká.

5. Výchozí postavení a bilance

Motor má v tabulce oproti soupeři o bod navíc. Pokud dnes zvítězí v základní hrací době, skončí třináctý. Jakýkoliv jiný výsledek znamená, že se rozhodne až v posledním nedělním kole, kdy Jihočeši jedou do Plzně a Kladno hostí Karlovy Vary. Pro Budějovice bude zřejmě hrát vzájemná bilance.

„Nekalkulujeme. Důležitý je náš výkon, toužíme vyhrát za tři body. Kdo bude chtít víc, ten uspěje. Může být klíčové i to, kdo dá první gól,“ pokračuje Novotný.

Kladenský obránce Jacob Dotchin (vlevo) a útočník Českých Budějovice Zdeněk Doležal v netradičním souboji přímo vleže na ledové ploše

Jako výhoda Středočechů se často zmiňuje, že mají s podobnými zápasy víc zkušeností. Bývalý reprezentační útočník to odmítá. „To nebude mít vliv. Je to jen jeden zápas,“ zdůrazňuje.

Kdo poslední víkend základní části zvládne lépe, skončí v extralize třináctý. Poražený si 41 dnů počká na start baráže s vítězem první ligy.