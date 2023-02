Všechno bylo špatně, okomentoval nezdar s Budějovicemi útočník Jarůšek

Richarde, co všechno bylo špatně?

Nešlo nám to hned od začátku. Ve třetím střídání jsme dostali gól, dělali jsme moc chyb. Pak už se to vezlo.

Jak si vysvětlit to, že se soupeři dostali tolikrát za vaši obranu?

Asi tím, že jsme do toho vpředu moc chodili. Oni nás pak přečíslili, jezdili brejky dva na jednoho, tři na jednoho... A dali nám z toho i branky.

Tentokrát vám nevyšly ani přesilovky. Opravdu byla obrana hostů a gólman Strmeň k nepřekonání?

Je fakt, že ani v přesilovce jsme nic kloudného neměli, vůbec jsme si nepomohli. Prostě hra pět na pět, přesilovky, všechno špatně.

Minule jste porazili 4:1 prvního, teď prohráli 1:4 s posledním. Jak si to vysvětlit?

Kdybych znal odpověď, řeknu ji. Sice jsme se poctivě připravovali na soupeře, ale na ledě vůbec nic nebylo, puky nám odskakovaly.

Bylo znát, že hosté hrají o vše?

Hráli fakt zodpovědně, vyhazovali puky. To se o nás říct nedá.