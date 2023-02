Hrozně to bolí, lituje navrátilec Novotný. Jestli bude hrát dál neprozradil

Pro svůj klub dýchá, až by se pro něj rozkrájel. Na to, že před Vánoci byl „jen“ hráčským agentem, za dva měsíce nabral v budějovickém hokeji řadu důležitých funkcí. Nejprve asistent trenéra, pak k tomu sportovní manažer a ve středu znovu i hráč.

Jiří Novotný už do hry nechtěl. Mnohokrát to odmítal a vylučoval podobný návrat, jaký předvedl loni. Jenže teď už nebylo zbytí. Motor bilancuje těsně nad barážovou propastí a před středeční předehrávkou s Libercem mu kvůli nemoci vypadl klíčový centr Lukáš Pech.

Novotný neváhal a vrhl se do boje. „Den před utkáním mi volal trenér David Čermák, že je taková možnost. Byl jsem pracovně pryč a vrátil se pozdě večer. V den zápasu ráno se rozhodlo, že Pecháček hrát nemůže. Tak jsem do toho skočil,“ popsal.

Na ledě předvedl výkon, jaký od něj fanoušci znají. Málokterý osobní souboj prohrál, získával důležitá vhazování, pečlivě si plnil obranné povinnosti, bojovným výkonem šel příkladem ostatním a rozparádil fanoušky.

„Překvapivě jsem se cítil docela dobře na to, že jsem za poslední tři měsíce měl asi tři tréninky. Čekal jsem to horší. Pak ke konci mi ale trochu ubývaly síly,“ přiznal.

Devětatřicetiletý centr byl platný i před brankou soupeře a ve třetí části mohl také skórovat. „Snažil jsem se to tlačit hodně na branku. Ve třetí třetině jsem se dostal do šance, ale byl jsem už blízko před brankářem, musel jsem střílet rychle, navíc se mi puk postavil a Kvaky (Petr Kváča, pozn. red.) tam byl,“ dodal.

Speciálními žlutými retro dresy si českobudějovičtí hokejisté připomněli v zápase s Libercem 35 let starou výhru tehdejšího týmu v základní části. Oslavuje Jakub Valský.

Mistr světa z roku 2010 byl jasnou budějovickou volbou na vhazování. Zvládl jich 27, nejvíc ze všech hráčů v zápase. Vyhrál čtrnáct z nich a několikrát naskočil jen na buly a pak odjel střídat. „Liberec je nejlepším týmem na vhazování a bylo to proti němu těžké. Chybí mi ještě správné načasování,“ hodnotil.

Návrat Novotného přebyl trýznivý závěr domácích. Jihočeši v boji o záchranu či play off nutně potřebují každý bod, ty proti Liberci jim doslova protekly mezi prsty. Dvakrát v zápase vedli, nakonec dokázali stáhnout i náskok soupeře, ale v 59. minutě přišli i o ten minimálně jeden bodík.

Střela libereckého Jana Šíra byla lehce tečovaná a brankáři Jan Strmeňovi prolétla do sítě. Domácí mohla mrzet podobně jako dvě laciné branky v prostřední třetině, kdy špatně střídali a soupeři přečíslení nabídli vlastně sami.

„Měli jsme to udržet. Na ledě byla naše lajna. Štenclík (Jan Štencel, pozn. red.) mi dával puk, ale já se k němu ani nedostal. Měli jsme dostat kotouč do jejich třetiny, místo toho nám to obránce vypíchl a tečovaná střela naším obránce propadla brankáři. Ale Honza Strmeň nás celý zápas držel, tohle se stává. Byli jsme blízko bodům, je to velká škoda,“ litoval Novotný.

Budějovice se mohly alespoň do pátečních zápasů nadechnout a poskočit do elitní dvanáctky. Místo toho budou jen s obavami sledovat, jak si povedou jejich konkurenti. Jen pro připomenutí, ze třinácté pozice ztrácí Motor na dvanáctý Litvínov jeden bod, ale stejný rozdíl má i před posledním Kladnem. A oproti soupeřům odehrál o zápas víc.

„Sahali jsme po bodu proti týmu, který hraje nyní velice dobře. Mrzí nás to, nemáme nic. Musíme si to uhrát jinde. Vypadá to, že zápas s Kladnem bude rozhodující. Uděláme všechno pro to, abychom se vyhnuli baráži,“ zdůraznil útočník.

Speciálními žlutými retro dresy si českobudějovičtí hokejisté připomněli v zápase s Libercem 35 let starou výhru tehdejšího týmu v základní části. V bráně Jan Strmeň.

V neděli jede Motor do Karlových Varů, zřejmě klíčový souboj doma s Kladnem se chystá v předposledním kole příští pátek. Budějovičtí jsou odhodlaní opět nechat na ledě všechno, což s Libercem ocenilo i jindy až kritické místní publikum.

„Nemůžeme klukům za posledních několik zápasů nic vytknout v bojovnosti. Všichni makali, ale prohráli jsme s dobře organizovaným soupeřem střelou, která nebyla ani šance. To se někdy stává,“ doplnil.

Jestli byl návrat Jiřího Novotného pouze „na skok“ nebo bude hrát až do konce sezony, to neprozradil. „Uvidíme, jak to bude dál. Pecháček nám moc chyběl. Věřím, že bude brzy zpátky,“ uzavřel.

Loni se na jihu Čech namlsali na dlouhé hokejové jaro. Třetí místo byl pro klub velký úspěch, od něhož je nyní velmi vzdálený. Dlouhé jaro může být v Budvar aréně i tak, byť zdaleka ne tak příjemné. Baráž pro nejhorší tým z extraligy a vítěze první ligy totiž startuje až 16. dubna, tedy krátce po konci semifinálových sériích nejvyšší soutěže. S Motoru nyní reálně hrozí.